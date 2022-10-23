Забег аксакалов и долгожданное новоселье: акмолинцы отмечают День Республики

Фото: Асель Турар

Его празднование в Акмолинской области ознаменовалось приятными событиями.

В Сандыктауском районе вручили ключи от квартир в двух новостройках и передали в пользование жителям свежевыстроенный стадион. В золотодобывающем Бестобе под Степногорском при школе открыли историко-краеведческий музей, экспонаты которого расскажут о прошлом и настоящем посёлка. А жители Кокшетау организовали легкоатлетический забег по лестнице "Баспалдақ". В программе мероприятий также значились айтыс, дебаты, форум школьников, торжественное поднятие флага и массовое исполнение казахстанского гимна. На некоторых из этих мероприятий побывал корреспондент BaigeNews.kz.

Фото: Асель Турар

В райцентре Сандыктау построили две 36-квартирные многоэтажки – новосёлами стали больше 70 семей. В их числе — социально уязвимые, многодетные, неполные, имеющие инвалидность, воспитывающие особенных ребятишек. Дома новой планировки, квартиры одно-, двух- и трёхкомнатные. Церемонию вручения ключей торжественно провел руководитель Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Фото: Асель Турар

Куназия Аймурзина — многодетная мама из села Весёлое, воспитала шестерых детей, сейчас самой младшей дочери 30 лет. Поднимала семью одна: супруг рано ушёл из жизни. Стараясь, чтобы ребятишки росли не хуже других и ни в чем не нуждались, женщина бралась за любую работу. Трудилась почтальоном, кочегаром, дояркой. Всегда держала большое хозяйство: лошади, по шесть коров, тридцать баранов, двадцать куриц.

"Не скажу, что было очень трудно: слава Богу, вокруг много добрых людей. Родственники помогали, в селе никогда не отказывали в поддержке – и казахи, и русские. Дружное у нас село, душевное. Потом ребятишки подросли, стали помогать. Сегодня благодарю судьбу: дети выросли внимательными, работащими, непьющими. Шестерых внуков мне родили", — делится женщина.

В очереди Куназия Мажитовна стояла недолго.

"Четыре года всего ждала, не скажу, что долго. Молодцы наши власти, всё произошло вполне скоро. Теперь у меня есть своя квартира в Сандыктау — благоустроенная, светлая, уютная. В преддверии Дня Республики я желаю, чтобы каждая семья в Казахстане имела свое жильё, ведь это самое важное", — пожелала собеседница.

Инне Лан аким области вручил ключи от двухкомнатной квартиры. Женщина воспитывает сына-пятиклассника.

"Все эти годы мы жильё снимали. Ребёнку приходилось добираться в школу на автобусе. Меня это, конечно, беспокоило. А здесь школа рядом, пять минут ходьбы. Квартира нам очень понравилась — тёплая, новой, современной планировки", — радуется женщина.

Инна Владимировна работала бухгалтером в отделе земельных отношений, сейчас трудится в одной из частных компаний. Её очередь на квартиру подошла спустя три года.

"Я на радостях и на своей странице в Instagram, и в Facebook акиму Сандыктауского района написала слова благодарности. Сейчас квартиру своими силами купить ведь трудно. Спасибо за заботу и внимание к простым людям", — поблагодарила Инна Лан.

Отметим, в 2021 году новое жилье в Акмолинской области получили порядка пяти тысяч семей, а по итогам 2022-го строители сдадут пять с половиной тысяч квартир.

Фото: Асель Турар

Ещё одно событие радует сандыктауцев накануне Дня Республики — в райцентре провели реконструкцию стадиона. Работы велись за счет средств республиканской и областной казны. Как уточнил руководитель райотдела строительства Николай Деобальд, выполнены работы по обустройству футбольного поля, беговой дорожки, волейбольной и баскетбольной площадок, трибун, раздевалок, проведены сети водопровода, канализации, электроснабжения.

К слову, в акмолинском регионе с 2019 года появились семь новых физкультурно-оздоровительных центров, их также планируют построить в Целиноградском, Есильском и Коргалжынском районах, также ввести по области около полусотни спортплощадок.

Фото: Асель Турар

А в поселке Бестобе, что в степногорском регионе, появился историко-краеведческий музей. Он – о прошлом и настоящем населенного пункта. Музей открыли при местной общеобразовательной школе № 2, силами самого учебного заведения. Идейным вдохновителем выступила директор Раиса Конырова, учитель истории.

"Экспонаты музея рассказывают об истории становления Бестобе, ведь мало кто знает, что он начинался в 1932 году с 900 жителей, – рассказывает Раиса Жаскайратовна. – Сегодня в поселке практически проживают более 11 тысяч человек. После того, как ученые обнаружили в этой местности золото, в поселок стали прибывать люди на работу. Многих отправляли сюда на ссылку. Мало кто знает и то, что местные жители, добывая золото, помогали в Великую Отечественную Войну фронту. Посетители могут увидеть слитки золота, вагонетки, каски, фонарики. Признаюсь, что экспонаты захватывают дух особенно у учеников начальных классов, ведь они еще не изучают историю и географию".

Фото: Асель Турар

Также новый музей рассказывает о личностях, чьи имена носят улицы Бестобе.

"Дети и взрослые, гости поселка могут узнать, кто был в числе первых золотодобытчиков, какие личности вышли из поселка. Например, улица Ташена Бекпая. Это местный житель, труженик тыла в годы войны. Его брат Кенжебай Бекпаев – композитор, автор композиций, романсов. Ырысты Шотпаева – наша гордость, детская писательница. Местные дети знают ее рассказ "Синий карандаш", — дополнила Раиса Конырова.

Также музей повествует о красоте края и выпускниках школы, внесших достойный вклад в развитие страны, среди них — учителя, журналисты, золотодобытчики и другие.

А на Кокшетауской сопке более трехсот жителей Акмолинской области совершили легкоатлетический забег по лестнице "Баспалдақ". Напомним, спортивная акция проводится здесь с 1991 года. Участникам — от пяти до семидесяти лет. Первым в своей возрастной категории финишировал легендарный велосипедист-ветеран, 70-летний Анатолий Гонаго.

"Для меня и моих воспитанников любые соревнования — в радость и удовольствие. Праздник для души и тела. Там до ступенек еще добежать надо, а потом вверх по лестнице. Так вот в половине дистанции я был четвёртый. А потом во второй половине как-то выбрался на первое", — скромно улыбается спортсмен-ветеран.

Вторым, к слову, стал 66-летний ветеран лыжного спорта Александр Кореневский из Сандыктау.

"В забеге я, если честно, не старался вырваться вперед. Бежал, как позволяет здоровье, главное — получать удовольствие", — признался Анатолий Викторович.

В велоспорте Анатолий Гонаго с далёкого 1967 года, с тех пор с велосипедом мужчина не расстается. В 1969-м отправился на свои первые соревнования. Потом армия, а уже в 1977 году выполнил мастера спорта СССР в Алматы. В 27 лет закончил карьеру спортсмена и начал работу тренера. А после для него началась не менее интересная деятельность ветерана-любителя. Выступал в Ленинграде, Минске, Запорожье, Муроме. Недавние крупные соревнования для Анатолия Гонаго — любительская многодневная велогонка Tour of Kazakhstan. Almaty-2021. В ней участвовали порядка 130 любителей и ветеранов из Кыргызстана и Казахстана, акмолинец завоевал золото.

Помимо велоспорта, ветеран-любитель — вместе с супругой — вот уже 15 лет увлекается лыжными гонками. С 2007 года Анатолий Викторович участвовал в чемпионатах мира во Франции, Швеции, Германии. Ещё один любимый вид спорта Гонаго — триатлон, на соревнования ездил до начала пандемии.