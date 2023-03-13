Забастовку работников на месторождении Жетыбай признали незаконной

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Суд удовлетворил иск товарищества с ограниченной ответственностью "Актаукрантехсервис" о признании забастовки её сотрудников незаконной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Каракиянского районного суда.

Сотрудники компании прекратили работать и начали акцию протеста на территории месторождения Жетибай в Каракиянском районе 9 марта 2023 года в 7:00. Они выдвинули ряд требований к своему руководству. Сотрудники просят заключить с ними трудовые договоры на три года, изменить коллектив инженерно-технического состава, объединить ТОО "Актаукрантехсервис" и ТОО "Трансабис" в одно юридическое лицо, повысить ежемесячную заработную плату до заработной платы ТОО "Вест Ойл сервис" и ТОО "Бузачи транс Құрылыс", улучшить условия социального быта.

Суд установил, что работники ТОО нарушили требования 16-ой главы Трудового кодекса по урегулированию трудовых споров.