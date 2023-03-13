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youtube.com Сегодня, 15:41
172
Сегодня, 15:41
172
Фото: youtube.com

Забастовку работников на месторождении Жетыбай признали незаконной

Суд удовлетворил иск товарищества с ограниченной ответственностью "Актаукрантехсервис" о признании забастовки её сотрудников незаконной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Каракиянского районного суда.

Сотрудники компании прекратили работать и начали акцию протеста на территории месторождения Жетибай в Каракиянском районе 9 марта 2023 года в 7:00. Они выдвинули ряд требований к своему руководству. Сотрудники просят заключить с ними трудовые договоры на три года, изменить коллектив инженерно-технического состава, объединить ТОО "Актаукрантехсервис" и ТОО "Трансабис" в одно юридическое лицо, повысить ежемесячную заработную плату до заработной платы ТОО "Вест Ойл сервис" и ТОО "Бузачи транс Құрылыс", улучшить условия социального быта.

Суд установил, что работники ТОО нарушили требования 16-ой главы Трудового кодекса по урегулированию трудовых споров.

"В частности, работники станции не предупредили работодателя в письменном виде о забастовке, не указали перечень разногласий сторон, являющихся основанием для проведения забастовки; дата, место и время начала забастовки, предполагаемое количество участников; предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения забастовки. Решением суда требование истца удовлетворено, забастовка работников ТОО "Актаукрантехсервис" признана незаконной", — говорится в сообщении.

Решение не вступило в законную силу.

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#суд #забастовка #Трудовой кодекс #месторождение #Мангистауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:41
172
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