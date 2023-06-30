За воровство 162 млн тенге посадили руководство водоснабжающей организации в ЗКО

Фото: uralskweek.kz

Директора и главного бухгалтера водоснабжающей организации в Западно-Казахстанской области "Теректі — таза су" осудили за хищения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Теректинским районным судом области оглашён приговор в отношении должностных лиц государственного предприятия "Теректі-таза су". Приговором суда директор предприятия осуждён к семи с половиной годам и главный бухгалтер к семи годам лишения свободы. Оба обвинялись в хищении бюджетных средств нас сумму 162 миллиона тенге, путём излишнего перечисления заработной платы себе и работникам организации, а также необоснованного перечисления бюджетных средств за фактически невыполненные работы поставщикам", — говорится в сообщении.

Осуждённым пожизненно запретили занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

Приговор суда не вступил в законную силу.