За странные госномера на авто задержали жителя Кызылорды

Сегодня, 16:51

Сегодня, 16:51

Надпись "Нету" вместо госномера установил свой ВАЗ-2107 житель Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Машину полицейские заметили с помощью камер ЦОУ в ходе ОПМ "Правопорядок". Владельцем авто оказался 19-летний парень.

Правонарушитель задержан, в отношении него составлен административный протокол. Автомобиль водворён на штрафстоянку.