  • 22 Ноября, 17:28
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За странные госномера на авто задержали жителя Кызылорды

Сегодня, 16:51
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polisia.kz Сегодня, 16:51
Сегодня, 16:51
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Фото: polisia.kz

Надпись "Нету" вместо госномера установил свой ВАЗ-2107 житель Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Машину полицейские заметили с помощью камер ЦОУ в ходе ОПМ "Правопорядок". Владельцем авто оказался 19-летний парень.

Правонарушитель задержан, в отношении него составлен административный протокол. Автомобиль водворён на штрафстоянку. 

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