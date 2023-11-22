За странные госномера на авто задержали жителя Кызылорды
Сегодня, 16:51
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Сегодня, 16:51Сегодня, 16:51
143Фото: polisia.kz
Надпись "Нету" вместо госномера установил свой ВАЗ-2107 житель Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Машину полицейские заметили с помощью камер ЦОУ в ходе ОПМ "Правопорядок". Владельцем авто оказался 19-летний парень.
Правонарушитель задержан, в отношении него составлен административный протокол. Автомобиль водворён на штрафстоянку.
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