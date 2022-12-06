За систематические взятки осудили руководство управления санэпидконтроля в Шымкенте

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В Шымкенте вынесли приговор в отношении руководителя РГУ "Шымкентское отделенческое управление санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте" Әметқызы Г., ведущего специалиста Айтмурзиной Б., методиста Мостовской О. и гр.Сапарова Г., передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Әметқызы Г. обвинялась в системном получении взяток в группе лиц по предварительному сговору с Айтмурзиной Б. от представителя МСБ Сапарова Г. (в размере от 20 до 120 тысяч тенге) за непривлечение к административной ответственности при проведении санитарно-эпидемиологического контроля. Кроме того, Әметқызы Г. в группе лиц по предварительному сговору с Мостовской О., трудоустроили своих знакомых в качестве нештатных работников и ежемесячно незаконно утверждали табеля учета рабочего времени, за фиктивно оказанную трудовую деятельность, тем самым совершили хищение бюджетных средств в размере 7,8 миллиона тенге", - говорится в сообщении.

Приговором суда Әметқызы Г. назначено наказание в виде штрафа в размере 39 миллионов тенге, Айтмурзиной Б. в размере 12 миллионов тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, Мостовской О. в виде ограничения свободы сроком на три года, Сапарову Г. в виде штрафа в размере 1,8 миллиона тенге.