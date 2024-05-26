Акмолинские полицейские спасли микроавтобус с детьми от столкновения с большегрузом

В Акмолинской области патрульные полицейские предотвратили страшную трагедию на трассе, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент, который мог закончиться трагически, произошел в ночь на 24 мая. По словам командира батальона патрульной полиции Азамата Ахметова, два микроавтобуса выехали из Бурабайского района днем 23 мая. 22 ребенка направлялись домой в город Есиль после отдыха в летних лагерях.

Для безопасности школьников колонну сопровождали сотрудники 4-го взвода областного батальона Буркут Алшинбаев и Рыспек Кабдрашев. Около двух часов ночи, двигаясь по автодороге Екатеринбург – Астана на территории Жаксынского района, патрульный экипаж заметил двигающийся по встречной полосе большегруз.

Полицейские подавали водителю сигнал фарами и специальным устройством, однако фура продолжала движение. Как оказалось позже, у транспортного средства произошла поломка и водитель не мог справиться с управлением. Понимая, что позади едут дети, патрульный экипаж был готов принять смертельный удар на себя. К счастью, в последнее мгновение водителю большегруза удалось взять управление под контроль и свернуть в сторону, однако, столкновения избежать не удалось: прицеп фуры “зацепил” патрульную автомашину и причинил механические повреждения.

По словам Алшинбаева, профессионализм проявили и водители микроавтобусов, которые на протяжении всего пути следования держали установленную дистанцию, а увидев аварийную ситуацию, так же приняли соответствующие меры, постепенно съехав на обочину трассы. Сами же полицейские говорят, что на принятие решения оставались считанные секунды.

"Мы должны были принять удар на себя, для этого мы и сопровождаем детей", – говорит Алшинбаев.

За создание аварийной ситуации водитель фуры привлечен к ответственности.