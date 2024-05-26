Покушение на убийство 18-летней девушки расследуют в Астане

В Астане госпитализировали девушку с ножевыми ранениями, передаёт BaigeNews.kz.

В социальных сетях пишут о том, что пострадавшая – ученица 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы, ножевые ранения у нее в области живота, шеи, бедра и рук.

Инцидент прокомментировали в столичном депатаменте полиции.

"Управлением полиции района Есиль города Астаны расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки. В настоящее время подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в изолятор временного содержания", — сообщили в полиции.

Отмечается, в данный момент назначены все необходимые экспертизы. Начато досудебное расследование.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.