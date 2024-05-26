Покушение на убийство 18-летней девушки расследуют в Астане
Сегодня, 15:51
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Сегодня, 15:51Сегодня, 15:51
80Фото: Артем Чурсинов/BaigeNews.kz
В Астане госпитализировали девушку с ножевыми ранениями, передаёт BaigeNews.kz.
В социальных сетях пишут о том, что пострадавшая – ученица 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы, ножевые ранения у нее в области живота, шеи, бедра и рук.
Инцидент прокомментировали в столичном депатаменте полиции.
"Управлением полиции района Есиль города Астаны расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки. В настоящее время подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в изолятор временного содержания", — сообщили в полиции.
Отмечается, в данный момент назначены все необходимые экспертизы. Начато досудебное расследование.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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