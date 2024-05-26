Штормовое предупреждение: дождь и снег снова обещают казахстанцам в понедельник

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории республики ночью пройдут осадки, на востоке — сильные осадки дождь и снег, на северо-востоке страны также ожидаются сильные ливни, передаёт BaigeNews.kz.

Лишь на юге страны будет ясная погода, без осадков. По республике ожидается порывистый ветер, гроза, на севере — град, в центре – шквал, на юго-востоке в ночные часы — туман.

Ночью на западе Акмолинской, Карагандинской, на севере области Улытау, Северо-Казахстанской области, на поверхности почвы на севере, в горных районах Туркестанской областей ожидаются заморозки 1-2 градуса.

На юге Костанайской, западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской областей, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

На юге области Абай, на востоке области Жетысу, в пустынных районах Туркестанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде регионов страны и столице объявлено штормовое предупреждение.

В Астане 27 мая днем ожидаются гроза, град.

В Карагандинской области ночью на севере, востоке области гроза, днем на севере области ожидается сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, в центре, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде днём ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на севере области Улытау ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, в центре, днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный ночью на юге области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гроза.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области, днем на востоке, юге области ожидается гроза. Днем на юге области град. Ветер северо-западный ночью на западе, востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с

Днём на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. В Усть-Каменогорске днём ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днём на юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается восточный ветер 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер юго-западный с переходом на северный на севере, востоке области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Актобе ветер юго-западный с переходом на северный ночью ожидаются порывы 15 м/с.