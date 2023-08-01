За решение вопроса – 390 тысяч долларов: подстрекатель к взятке пойман в Алматы

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Антикоррупционной службой изобличен житель Алматы, который занимался подстрекательством бизнесмена к даче взятки, передаёт Baigenews.kz.

Злоумышленник представился сотрудником правоохранительного органа и предоставил ложную информацию о том, что в отношении субъекта предпринимательства якобы проводятся проверочные мероприятия. Подозреваемый предложил свои посреднические услуги. За решение вопроса он потребовал 390 тысяч долларов.

Бизнесмен, не поддавшись на мошеннические действия, обратился с заявлением в антикоррупционную службу, и при передаче денег подстрекатель был задержан.

Кроме того, при обыске по месту проживания подозреваемого обнаружено более 470 тысяч долларов.

Их происхождение устанавливается и проверяется причастность задержанного к другим преступлениям.

Суд санкционировал меру пресечения "содержание под стражей". Расследование продолжается.

Согласно положениям статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.



Антикоррупционная служба обращает внимание на продолжающиеся случаи мошенничества, в том числе сопряженного с подстрекательством к даче взятки, под предлогом решения того или иного вопроса, связанные с деятельностью государственных органов.



В таких случаях просим обращаться в Антикор или сообщать о подобных фактах в call-центр по номеру 1424.