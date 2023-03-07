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"За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми Сегодня, 12:44
255
Сегодня, 12:44
255

"За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми

В кулуарах правительства у министра просвещения Гани Бейсембаева потребовали объяснить, почему школьников, обезвредивших одноклассника с топором в Петропавловске, оставили без должного внимания, передает BaigeNews.kz

Выяснилось, что глава Минпросвещения даже не встретился с героями, спасшими, возможно, десятки жизней. А ученикам за подвиг подарили шоколад. 

"Ваш вопрос правильный. В планах у меня поездка в Петропавловск намечена. Кроме шоколадок, нужно ещё больше внимание. И это все в моих планах есть. После 8 марта я вас обязательно осведомлю", - ответил Бейсенбаев. 

Он сообщил, что собирается поблагодарить не только юных героев, но и их родителей. 

Напомним, в Петропавловске подросток задержал одноклассника с топором. Он и еще один учащийся сумели обезоружить и скрутить нападавшего. В феврале в одной из школ города вооруженный подросток ранил троих детей.

Юные герои получили благодарственные письма от военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

В самой школе сразу после ЧП тоже наградили обоих ребят, участвовавших в задержании. Тогда им вручили благодарственные письма и сладости. 

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#нападение в школе #Петропавловск
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:44
255
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