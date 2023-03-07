"За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми

В кулуарах правительства у министра просвещения Гани Бейсембаева потребовали объяснить, почему школьников, обезвредивших одноклассника с топором в Петропавловске, оставили без должного внимания, передает BaigeNews.kz.

Выяснилось, что глава Минпросвещения даже не встретился с героями, спасшими, возможно, десятки жизней. А ученикам за подвиг подарили шоколад.

"Ваш вопрос правильный. В планах у меня поездка в Петропавловск намечена. Кроме шоколадок, нужно ещё больше внимание. И это все в моих планах есть. После 8 марта я вас обязательно осведомлю", - ответил Бейсенбаев.

Он сообщил, что собирается поблагодарить не только юных героев, но и их родителей.

Напомним, в Петропавловске подросток задержал одноклассника с топором. Он и еще один учащийся сумели обезоружить и скрутить нападавшего. В феврале в одной из школ города вооруженный подросток ранил троих детей.

Юные герои получили благодарственные письма от военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

В самой школе сразу после ЧП тоже наградили обоих ребят, участвовавших в задержании. Тогда им вручили благодарственные письма и сладости.