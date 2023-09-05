За онлайн-вербовку закладчиков начнут наказывать в Казахстане

В МВД РК рассказали, как ужесточат законы за наркосбыт, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня нет ответственности за вербовку через Интернет, мы это тоже прописываем. Глава государства дал поручение ужесточить (наказание за наркопреступления - Прим. авт.). Последние три-четыре года только и ужесточаем", - заявил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов на брифинге в Астане.

Журналисты поинтересовались, будут ли смягчены наказания для молодёжи. Ведь за наркосбыт предусмотрены продолжительные тюремные сроки и даже пожизненное заключение. При этом чаще всего преступники - молодые люди.

"В части разграничения вопрос прорабатывается, предложения направлены в правительство. В мажилисе находятся два наших законопроекта. Нарколаборатории – их хотим жёстче наказывать, более строгую ответственность предусмотреть. По закладчикам вопрос пока на стадии обсуждения", - ответил Амирханов.

По информации МВД, в 2021 году по статье 297 УК РК за сбыт наркотиков привлечено к ответственности 233 гражданина. Из них в возрасте 18-20 лет – 43, 21-29 лет – 190 человек. В 2022 году осуждено 259 молодых казахстанцев (56 – в возрасте 18-20 лет, 203 – 21-29 лет). В этом году наказан 201 человек, из них 51 – в возрасте 18-20 лет и 150 – 21-29 лет.