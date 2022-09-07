За неуважение к Конституционному суду будут штрафовать и арестовывать

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За неуважение к Конституционному суду казахстанцам будет грозить штраф или административный арест. Об этом в мажилисе во время презентации проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" рассказал министр юстиции Казахстана Канат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с созданием Конституционного Суда предлагаются уточняющие поправки в статьи, где упоминается Конституционный Совет и его члены на предмет их замены на Конституционный Суд и его судей. Кроме того, в реализацию положений проекта Конституционного закона о Конституционном Суде предлагается ввести административную ответственность за проявление неуважения к Конституционному Суду. При этом санкцию предлагается установить по аналогии с действующей санкцией за проявление неуважения к общим судам (статья 653 КоАП — предупреждение либо штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток)", — рассказал он.

В законопроекте также предусмотрены поправки в статьи 112 и 113 КоАП. В частности, вводится административная ответственность за распространение агитационных материалов в новостных и аналитических программах, а также ответственность за нарушение условий проведения предвыборной агитации через онлайн-платформы. Последнее связано с тем, что в рамках поправок в конституционный закон о выборах предлагают разрешить проведение предвыборной агитации через онлайн-платформы и установить обязанность пользователей онлайн-платформы воздерживаться от распространения материалов, заведомо порочащих честь и достоинство кандидатов, политических партий, по аналогии со СМИ.