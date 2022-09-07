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  • За неуважение к Конституционному суду будут штрафовать и арестовывать
pixabay.com Сегодня, 12:38
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Фото: pixabay.com

За неуважение к Конституционному суду будут штрафовать и арестовывать

За неуважение к Конституционному суду казахстанцам будет грозить штраф или административный арест. Об этом в мажилисе во время презентации проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" рассказал министр юстиции Казахстана Канат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с созданием Конституционного Суда предлагаются уточняющие поправки в статьи, где упоминается Конституционный Совет и его члены на предмет их замены на Конституционный Суд и его судей. Кроме того, в реализацию положений проекта Конституционного закона о Конституционном Суде предлагается ввести административную ответственность за проявление неуважения  к Конституционному Суду. При этом санкцию предлагается установить по аналогии с действующей санкцией за проявление неуважения к общим судам (статья 653 КоАП — предупреждение либо штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток)", — рассказал он. 

В законопроекте также предусмотрены поправки в статьи 112 и 113 КоАП. В частности, вводится административная ответственность за распространение агитационных материалов в новостных и аналитических программах, а также ответственность за нарушение условий проведения предвыборной агитации через онлайн-платформы. Последнее связано с тем, что в рамках поправок в конституционный закон о выборах предлагают разрешить проведение предвыборной агитации через онлайн-платформы и установить обязанность пользователей онлайн-платформы воздерживаться от распространения материалов, заведомо порочащих честь и достоинство кандидатов, политических партий, по аналогии со СМИ.

"874-1 КоАП с новой статьей 83-1 Конституции в части того, что Уполномоченный по правам человека не может быть подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия сената. Действующая редакция предусматривает согласие генерального прокурора. Таким образом, полагаем, что предлагаемые законопроектом поправки позволят полноценно реализовать положения Конституции, проектов конституционных законов по Конституционному Суду и по вопросам выборного процесса", — резюмировал Мусин. 

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#закон #Конституционный Суд #штрафы #арест
Сегодня, 12:38
153
Артём Волков Журналист

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