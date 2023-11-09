370 кг рыбы незаконно выловили рыбаки из Бухтарминского водохранилища
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В области Абай двух рыбаков поймали с сетями и 370 килограммами рыбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Двое жителей Кокпектинского района 45 и 36 лет рыбачили на Бухтарминском водохранилище и поймали с помощью 13 сетей 10 килограммов щуки, 230 килограммов леща и 130 килограммов карасей.
Рыбаки нанесли ущерб окружающей среде на сумму более 800 тысяч тенге.
За данное уголовное правонарушение они были осуждены по статье 335 Уголовного кодекса РК “Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений группой лиц по предварительному сговору” и проговорены к трём годам ограничения свободы с лишением права заниматься ловлей рыбы на три года.
"В настоящее время вышеуказанные граждане поставлены на учёт службы пробации Кокпектинского района области Абай, где с ними проводится профилактическая работа по недопущению впредь уголовных и административных правонарушений. Оба осужденных вину признали", – сообщил старший инспектор службы пробации департамента УИС по области Абай Дамир Айдаров.
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