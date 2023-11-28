За хранение оружия и патронов арестовали жителя Туркестанской области

Полицейские изъяли оружие и патроны у жителя Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Атакент Мактаральского района полицейские остановили автомашину ВАЗ-2114.

"При осмотре салона оперативники изъяли огнестрельное оружие Сайга и обрез охотничьего ружья, а также 8 патронов к ним и биту.Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время назначены экспертизы. Подозреваемый арестован. Начато досудебное расследование по ст. 287 УК РК", - говорится в сообщении.