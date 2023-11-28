За хранение оружия и патронов арестовали жителя Туркестанской области
Сегодня, 13:54
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Сегодня, 13:54Сегодня, 13:54
60Фото: polisia.kz
Полицейские изъяли оружие и патроны у жителя Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Атакент Мактаральского района полицейские остановили автомашину ВАЗ-2114.
"При осмотре салона оперативники изъяли огнестрельное оружие Сайга и обрез охотничьего ружья, а также 8 патронов к ним и биту.Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время назначены экспертизы. Подозреваемый арестован. Начато досудебное расследование по ст. 287 УК РК", - говорится в сообщении.
Полицейскими выясняется, с какой целью мужчина незаконно хранил огнестрельное оружие.
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