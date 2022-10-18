За год число ИП выросло на четверть – теперь их в Казахстане миллион

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При этом сектор МСБ всё ещё не получает должного развития из-за сложностей кредитования

Микрофинансовые организации усиливают кредитную поддержку экономики РК: всего за год их ссудный портфель вырос на 58 процентов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Статистики указывают, что порядка 90 процентов всех предприятий в мире — это микро-, малые и средние предприятия. Они обеспечивают 70 процентов рабочих мест, и их доля в мировом ВВП составляет 50 процентов. Таким образом, ММСП являются ключевыми участниками восстановления экономики после кризисных явлений, а сектор МСБ имеет высокую социальную значимость для каждого государства.

При этом в Казахстане, несмотря на рост числа активных малых предприятий, сектор МСБ всё ещё не получает должного развития. Так, на конец августа текущего года в стране насчитывается 178,7 тысячи малых активных предприятий — на 9,7 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Тем временем количество индивидуальных предпринимателей в стране увеличилось на 24,8 процента и превысило значение в миллион. Однако доля малого предпринимательства в ВВП страны составляет всего 26,8 процента, а доля МСБ — 33,5 процента. К примеру, в соседнем Узбекистане доля только малого бизнеса превышает 50 процентов. В свою очередь, доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50– 60 процентов: в Великобритании — 51 процент, в Германии — 53 процента, в Финляндии — 60 процентов, в Нидерландах — 63 процента. По сравнению с такими показателями Казахстан заметно отстаёт.

Ключевым фактором, сдерживающим развитие малого и среднего бизнеса, традиционно является недостаточное финансирование. К примеру, банки кредитуют, в основном, малый бизнес двух крупнейших мегаполисов страны, Алматы и Астаны, общая доля которых составляет 68 процентов от РК. Соответственно, в других городах малым и средним предприятиям сложно рассчитывать на займы банков, не говоря уже об отдалённых населённых пунктах и сёлах.

Однако помимо БВУ финансовую поддержку микро-, малому и среднему бизнесу оказывают микрофинансовые организации (МФО). Важно, что по сравнению с банками второго уровня их филиальная сеть более широкая и охватывает большие территории.

Так, к примеру, крупнейшая в стране МФО KMF имеет 114 отделений по всей стране — в том числе и в отдалённых населённых пунктах. Охват сельской местности является одним из приоритетов компании: 68 процента клиентской базы KMF представлено именно жителями сёл.

На втором месте оказалась МФО MyCar Finance, здесь сумма ссудного портфеля составила 124,5 миллиарда тг. Третью строчку занимает "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" — 123,1 миллиарда тг. Эти две компании специализируются непосредственно на автокредитах.

В целом рынок микрофинансовых организаций демонстрирует динамичный рост объёмов займов из года в год, внося существенный вклад в развитие кредитного рынка РК. Так, к концу первого полугодия текущего года кредитный портфель МФО РК увеличился на 58 процентов до 838,3 миллиарда тенге.

При этом рынок МФО — один из самых быстрорастущих в целом по финансовому сектору страны. За последние пять лет ссудный портфель МФО растёт в среднем на 45,1 процента в год.