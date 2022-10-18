Лента новостей
- Любителям пива придётся раскошелиться: в Казахстане наблюдается рекордный рост цен на пенные напитки 14:40 11
- За год число ИП выросло на четверть – теперь их в Казахстане миллион 14:24 74
- Более двадцати интернет-порталов заблокировали в Казахстане за незаконные услуги по сертификации 13:42 153
- Экс-директорам платных парковок вновь продлили арест в Алматы 13:03 258
- Казахстанка завоевала "бронзу" на самом престижном чемпионате мира для студентов колледжей 12:49 214
- Война в Украине спровоцировала дефицит энергозапчастей в Казахстане 12:22 302
- Подпольный покерный клуб закрыли в Караганде 12:14 205
- Больше половины обратившихся в кризисные центры – это дети – Дуйсенова 12:05 241
- "Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше" — Марат Ахметжанов о потоке россиян 11:52 451
- Горздрав Шымкента опровергает давление на главврача Донбая 11:44 289
- Глава МВД предлагает изолировать домашних тиранов, не дожидаясь заявления жертв 11:43 252
- Более 40 иностранных наблюдателей за выборами президента аккредитовала ЦИК РК 11:37 189
- Лишить дебоширов возможности примириться с жертвой предложил министр Ахметжанов 11:22 297
- Внедрять технологии "чистого угля" и развивать возобновляемую энергетику планируется в Казахстане 10:35 421
- К 2035 году Казахстану потребуется вдвое нарастить электромощности - Саткалиев 10:34 290
- С выявлением серых майнеров в Казахстане снизилось потребление электричества 10:08 499
- Караван верблюдов, шанырак и семь рек: в Жетысуской области утвердили герб 09:26 429
- 18 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Казахстане 08:59 404
- В Алматы вскрыли древний сакский курган с золотыми артефактами 08:48 3354
- "Мёртвые души" в очереди на жильё выявили в Таразе 07:46 429
- Некоторые районы на севере Казахстана пострадали от засухи 06:29 370
- Должник совершил наезд на костанайского судебного исполнителя и скрылся 04:35 607
- Шестая ракетка России объявил о выступлении за Казахстан 03:20 707
- Еще две трассы в Павлодарской области планируют сделать платными 02:03 403
- Астанчанку сняли с борта самолета и оштрафовали на 150 тысяч тенге 01:14 2571
- 374 холодных туалетов снесут на казахстанских трассах 00:09 714
- Военный самолет упал на жилой дом в России 17.10.2022 6809
- Токаев поддержал челлендж шоумена Коянбаева с флагом 17.10.2022 757
- Как приток мигрантов из России сказывается на экономике Казахстана 17.10.2022 698
- Грипп наступает: не забывать о масках и соцдистанции рекомендуют казахстанцам 17.10.2022 595
- Протокол противоречил объективным обстоятельствам - юристы о деле кандидата в президенты Альтаева 17.10.2022 583
- Гимнастка из Казахстана завоевала "бронзу" на Гран-при в Чехии 17.10.2022 480
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 2045
- Казахстанка признана лучшей спортсменкой Азии 17.10.2022 682
- В Казахстане предлагают защитить медиков от нападений пациентов 17.10.2022 514
- Токаев принял посла Казахстана в Великобритании 17.10.2022 393
- РОО "Мұқалмас" не планировало выдвигать своего кандидата на выборы 17.10.2022 604
- Назначен председатель Комитета геологии 17.10.2022 570
- "Болашак": 50 казахстанцев бесплатно учатся в вузах Лиги плюща 17.10.2022 727
- Суд аннулировал протокол выдвижения скандально известного Нуржана Альтаева кандидатом в президенты РК 17.10.2022 1767
- Крупную партию наркотиков пытался ввезти в Казахстан кыргызстанец 17.10.2022 544
- Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать в ближайшие дни в Казахстане 17.10.2022 4587
- Вместо бизнес-идей на личные нужды тратила чиновница гранты в СКО 17.10.2022 534
- Что нужно сделать после покупки жилья? Чек-лист 17.10.2022 614
- В Кыргызстане не рассматривают выход из ОДКБ 17.10.2022 567
- Ассоциацию военных и специальных учебных заведений создадут в Казахстане 17.10.2022 491
- Выплату пособия по уходу за ребенком в Казахстане продлят до полутора лет 17.10.2022 529
- Алматы лидирует среди регионов по объёму привлечённых частных инвестиций 17.10.2022 437
- Объём депозитов в Казахстане вновь обновил исторический максимум 17.10.2022 664
- До 23-х сократили перечень профессий, которые можно заочно получить в колледжах РК 17.10.2022 777
- О правилах прикрепления иностранцев к поликлиникам рассказали медики Алматы 17.10.2022 395
- Строитель погиб после падения балки с высоты в Шымкенте 17.10.2022 528
- В КГА прокомментировали отмену рейса Москва — Астана — Москва авиакомпании "Азимут" 17.10.2022 1481
- В Алматы 17 октября начался отопительный сезон 17.10.2022 600
- Домашний скот в Казахстане будут маркировать светоотражающей краской 17.10.2022 364
- Токаев принял председателя Комиссии по правам человека при президенте Игоря Рогова 17.10.2022 478
- Столичный микрорайон Чубары начнут газифицировать в следующем году 17.10.2022 444
- Кончаем местные, пока строим новые — депутат потребовал надлежащего ухода за дорогами 17.10.2022 656
- Из аэропорта Актобе запустят пять новых направлений 17.10.2022 379
- Жигули Дайрабаев зарегистрирован кандидатом в президенты РК - ЦИК 17.10.2022 509
- Главная мечеть Казахстана станет памятником истории и культуры 17.10.2022 850
- 54 тысячи тенге в среднем получают казахстанцы с инвалидностью в месяц 17.10.2022 917
- Второй ребёнок получил экзоскелет от фонда "Қазақстан халқына" 17.10.2022 467
- Цены в Казахстане за сентябрь выросли выше среднеисторической нормы - Нацбанк 17.10.2022 472
- Китайский взгляд: СВМДА - платформа для открытой, инклюзивной концепции безопасности 17.10.2022 513
- Казахстан утвердил Концепцию развития финансового мониторинга до 2026 года 17.10.2022 462
- "Астана Хаб" стал "офшорной площадкой" для майнеров – Счетный комитет 17.10.2022 587
- Более 10 миллионов казахстанцев живут в опасных зонах 17.10.2022 529
- С начала года казахстанцам выплатили пенсии на 2,2 триллиона тенге 17.10.2022 545
- "Свой человек" — жители села Акжар рассказали, как изменился аул после назначения акима-женщины 17.10.2022 1519
- Массовая драка футбольных фанатов "Тобола" и "Актобе" попала на видео 17.10.2022 1011
- 75 лет вместе: секрет крепкого брака раскрыли 100-летние супруги 17.10.2022 939
- Аналитики назвали срок наступления рецессии в экономике США 17.10.2022 636
- 12 казахстанцев заразились коронавирусом за минувшие сутки 17.10.2022 421
- В бета-версии WhatsApp появилась возможность редактирования сообщений 17.10.2022 457
- 1,7 тонны незаконно добытой рыбы изъяли у атыраусцев 17.10.2022 594
- Казахстанский полицейский стал бронзовым призёром на Кубке Азии 17.10.2022 481
- Педагог получила травму от ученика в школе Атырау 17.10.2022 1109
- Взрыв автоцистерны с ГСМ предотвратили в Атырауской области 17.10.2022 1548
- Пожар произошёл на EXPO в Астане 17.10.2022 1151
За год число ИП выросло на четверть – теперь их в Казахстане миллион
При этом сектор МСБ всё ещё не получает должного развития из-за сложностей кредитования
Микрофинансовые организации усиливают кредитную поддержку экономики РК: всего за год их ссудный портфель вырос на 58 процентов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
Статистики указывают, что порядка 90 процентов всех предприятий в мире — это микро-, малые и средние предприятия. Они обеспечивают 70 процентов рабочих мест, и их доля в мировом ВВП составляет 50 процентов. Таким образом, ММСП являются ключевыми участниками восстановления экономики после кризисных явлений, а сектор МСБ имеет высокую социальную значимость для каждого государства.
При этом в Казахстане, несмотря на рост числа активных малых предприятий, сектор МСБ всё ещё не получает должного развития. Так, на конец августа текущего года в стране насчитывается 178,7 тысячи малых активных предприятий — на 9,7 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Тем временем количество индивидуальных предпринимателей в стране увеличилось на 24,8 процента и превысило значение в миллион. Однако доля малого предпринимательства в ВВП страны составляет всего 26,8 процента, а доля МСБ — 33,5 процента. К примеру, в соседнем Узбекистане доля только малого бизнеса превышает 50 процентов. В свою очередь, доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50– 60 процентов: в Великобритании — 51 процент, в Германии — 53 процента, в Финляндии — 60 процентов, в Нидерландах — 63 процента. По сравнению с такими показателями Казахстан заметно отстаёт.
Ключевым фактором, сдерживающим развитие малого и среднего бизнеса, традиционно является недостаточное финансирование. К примеру, банки кредитуют, в основном, малый бизнес двух крупнейших мегаполисов страны, Алматы и Астаны, общая доля которых составляет 68 процентов от РК. Соответственно, в других городах малым и средним предприятиям сложно рассчитывать на займы банков, не говоря уже об отдалённых населённых пунктах и сёлах.
Однако помимо БВУ финансовую поддержку микро-, малому и среднему бизнесу оказывают микрофинансовые организации (МФО). Важно, что по сравнению с банками второго уровня их филиальная сеть более широкая и охватывает большие территории.
Так, к примеру, крупнейшая в стране МФО KMF имеет 114 отделений по всей стране — в том числе и в отдалённых населённых пунктах. Охват сельской местности является одним из приоритетов компании: 68 процента клиентской базы KMF представлено именно жителями сёл.
На втором месте оказалась МФО MyCar Finance, здесь сумма ссудного портфеля составила 124,5 миллиарда тг. Третью строчку занимает "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" — 123,1 миллиарда тг. Эти две компании специализируются непосредственно на автокредитах.
В целом рынок микрофинансовых организаций демонстрирует динамичный рост объёмов займов из года в год, внося существенный вклад в развитие кредитного рынка РК. Так, к концу первого полугодия текущего года кредитный портфель МФО РК увеличился на 58 процентов до 838,3 миллиарда тенге.
При этом рынок МФО — один из самых быстрорастущих в целом по финансовому сектору страны. За последние пять лет ссудный портфель МФО растёт в среднем на 45,1 процента в год.
-
Hype news
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 2045
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 71457
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 2215
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 1777
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 9410
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 3977
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 801
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 1179
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 30741
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 1868
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 2988
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 9259
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 8289
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 5243
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 297811
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 5672
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 5026
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 22285
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 5509
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 5363
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 12380
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 7967
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 7561
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 9343
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 25845
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 7454
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 11126
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 18711
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 9007
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 9730
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 6560
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 26170
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 6602
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 345824
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 34910
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 7354
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 8019
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 13932
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 7261
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 47019
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 12213
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 10076
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 9304
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 8422
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 8874
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 10397
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 7948
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 8728
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 8221
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 25398
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 8064
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 8409
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 7936
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 29628
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 187302
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 14888
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 19105
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 9890
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 10322
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 19022
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 6038
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11944
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5970
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 8731
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 30738
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 13221
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 6617
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 10570
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 6739
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 23881
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 8780
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 9534
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7955
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 13279
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 8710
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 7650
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 7723
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 11458
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 7880
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 7400
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11498
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9874
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9861
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 10307
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9530
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13846
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10490
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12416
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13344
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13125
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10762
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11105
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 27175
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12051
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14369
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11143
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12443
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13121
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14326
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12520
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14478
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13982
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15191
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15133
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31684
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15594
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16505
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16248
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17007
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17039
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 25817
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16500
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23774
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34513
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18275
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 23591
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22825
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24835
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20875
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22237
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20441
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20358
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20217
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35919
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22345
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20511
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25264
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24577
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24877
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24165
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24283
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26410
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26927
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25595
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25172
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25868
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26975
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24711
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27882
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25636
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26270
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27237
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28932
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27910
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27055
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 30788
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26706
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29617
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27276
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58045
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28801
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27867
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 29589
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 27481
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27888
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27886
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 27590
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 30230
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 28612
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 30815