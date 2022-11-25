За двойное гражданство житель Риддера заплатит более 600 тысяч тенге

Фото: polisia.kz

В Риддере полицейские установили россиянина с двойным гражданством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

21-летний житель ВКО приобрёл гражданство Российской Федерации в июле 2020 года, однако не сообщил об этом, соответственно, своевременно не оформил утрату гражданства Казахстана.

"По решению суда нарушитель привлечён к административной ответственности по статье 496 часть 2 КР КобАП в виде штрафа 200 МРП. У юноши изъят паспорт гражданина Республики Казахстан и оформлена утрата казахстанского гражданства", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Управления миграционной службы ДП ВКО Ринат Шкибаев.

Он также сообщил, что с начала года полицейские ВКО выявили более 50 "двойников" и напомнил, что согласно Конституции, за гражданином Республики Казахстан не признаётся гражданство другого государства.