За две недели зарабатываю 500 тысяч тенге: казахстанки рассказали о тяжелой работе на плантациях Европы

С каждым годом всё больше казахстанцев уезжают на заработки за рубеж. По сути, это профессионалы, которые могли бы поднимать отечественную экономику. Почему некоторые граждане нашей страны в самом расцвете сил, карьере на родине предпочитают заводы Южной Кореи или фермы Европы? Корреспондент BaigeNews.kz записал несколько историй.

"Не то, что о боли в спине, ты в принципе думать не должен"

Камиле Аубакир 27 лет, вот уже четвёртый месяц она находится в Великобритании. Говорит, уехала из-за маленькой зарплаты.

"Сначала я работала в филиале нацкомпании, но ушла, потому что обязанностей много, а зарплата маленькая. Нашла работу поспокойней – кассира в выплатном центре, но чистыми получала всего 126 тысяч. Параллельно обучилась на мастера маникюра. Всё равно не хватало – в общей сложности выходило максимум 250 тысяч, это за вычетом налогов аренды и закупа материала", – рассказывает девушка.

Сейчас Камила трудится на полях фермы, где выращивают капусту. Говорит, таких сортов овоща никогда прежде не видела. Главной своей цели – хорошо зарабатывать – она достигла.

"Зима – сезон для ферм глухой, рабочий день короткий. Но даже сейчас я за две недели зарабатываю 500 тысяч тенге, в месяц выходит миллион. Это уже со всеми вычетами – налоги, страховка, проживание", – рассказывает девушка.

Работа в несезон – не более восьми часов. Выезд – в 7.15 утра, трудятся максимум до 16.30. Есть брейки – перерывы. Но не стоит видеть всё в розовом свете, предупреждает Камила.

"Отправляясь сюда, я думала: ну, что здесь такого? Но это тяжелейший физический труд. Ты приходишь, тебя добавляют в ганг и показывают, что нужно делать. А дальше требуют, как с других – скорость и качество. Никто не будет ждать, пока ты научишься, привыкнешь, наберёшь темп. Первую неделю я мечтала вернуться в Казахстан и была согласна на те 200 тысяч. А потом привыкла. Нужно быть сильным физически и выносливым: ты заходишь на поле в восемь утра и до 12 работаешь непрерывно. Но там есть понятия почасовой оплаты, а есть писсворд – когда трейлер нужно заполнить за час или полтора, на разные культуры даётся разное время. И в этом случае ты не только о боли в спине – ты в принципе ни о чём думать не должен. Но за скорость тебе и платят больше", – отметила девушка.

Помимо физической формы важен иммунитет: в Англии всегда сыро.

"Здесь может быть плюс 9-10, но это холодно и промозгло. Постоянно идут дожди, бывает, и весь день. К тому же все фермы расположены вдоль океана или моря, отсюда повышенная влажность. Плюс капуста – это культура, которая накапливает влагу. Далее: допустим, сейчас на нас надеты резиновые костюмы, они без меха. Если ты привёз с собой тёплые стельки – окей, ты можешь их положить в сапоги. Можно ещё под комбинезон надеть тёплую кофту, на флисе. Но нужно понимать, что при таком темпе работы быстро вспотеешь: снаружи холод, изнутри жар. И ты быстро становишься мокрым, не потому что тебе жарко, а потому что образуется конденсат. Потом меняется трейлер, ты стоишь и мёрзнешь, а в рабочий день таких трейлеров может быть шесть. Заболеть – запросто", – посетовала казахстанка.

Быт в караване

Камила рассказала и об условиях проживания. Живут английские гастарбайтеры в караванах – домиках на колёсах. Девушка похвасталась, что ей повезло: она попала в новый и большой караван.

"Бывают старые и тесные – протянешь руку, и она уже будет лежать на койке соседа. Но в таком жилище есть свои плюсы. Например, экономия на коммунальных услугах. Ферма сама вырабатывает тепло, перерабатывая остатки капусты. Благодаря этому, за тепло и электричество мы не платим", – радуется собеседница.

Жильё Камиле в неделю обходится в 63 фунта стерлинга, это примерно 40 тысяч тенге. Деньги за проживание, как налог, высчитываются из зарплаты автоматически.

Примерно раз в две недели девушки ездят за продуктами, такси в город и обратно выходит дорого – 50 £. Поэтому они собираются по восемь человек и скидываются.

"Я не покупаю дорогую еду, но и самую дешёвую – тоже, ведь она, как правило, невкусная. Вообще продукты здесь по вкусу сильно отличаются от наших. Элементарно – хлеб, он по вкусу и консистенции выглядит, как сырой, и когда его сжимаешь, становится очень тонким. В неделю на продовольствие у меня уходит 50-60 £", – уточнила героиня.

Желающим поработать в Европе Камила посоветовала подправить перед вылетом здоровье. Болеть в Англии очень дорого.

"По приезде тебе здесь сделают страховку, за неё, как у нас ОСМС, высчитывают с зарплаты. Но она покроет только несчастные или экстренные случаи. Например, у нас здесь девочка ездила к гинекологу – только за приём у доктора и УЗИ заплатила 500 £. В тенге это 300 тысяч, а лечение ещё даже не началось! Такие случаи страховка не покрывает. Желательно привезти с собой основные лекарства, потому что, к примеру, антибиотики тебе не продадут. При этом, допустим, порошки от простуды здесь можно купить в супермаркетах и на автозаправках", – отметила казахстанка.

"По 12 часов на поле, но зарплата всё оправдывает"

Айкумис Тлегенова тоже живёт в Кокшетау и тоже выбрала Европу. Заполнила анкету – как говорится "на ура", заявку одобрили. Важно отметить, что на родине её карьера складывалась вполне успешно. Девушка устроилась в частный детский центр учителем начальных классов и вполне себе неплохо зарабатывала. Но, как говорится, нет предела совершенству.

В Англии она попала на спаржу – оказывается, это один из самых сложных участков.

"В день мы ходили по 20-30 км, работали по 12-13 часов – на жаре и холоде. В первый месяц у меня была сильная аллергия, до сих пор не знаю, на что именно. Потом был ожог рук, я два дня не могла ни к чему прикоснуться. Но характер у меня не из слабых, я всё преодолела и успешно отработала полгода. Когда получаешь зарплату, всё забываешь", – смеётся девушка.

Сколько можно заработать? Многое зависит от места, куда ты попадёшь.

"Если в пакхаус – упаковочный цех, там фрукты и овощи. Пять рабочих дней по 12 часов – у тебя стабильная заработная плата, ты получаешь её каждую неделю. Если в поле, то зарплата зависит от погоды. Если сильный дождь, работа, естественно, останавливается. В среднем можно зарабатывать по 150-250 тысяч тенге в неделю. Плюс бонусы – если сделал выше нормы. Но это если работаешь на норму. Час работы округлённо – 6 тысяч тенге, 10 часов в день – 60 тысяч. Можно работать до 15 часов в день", – пояснила Айкумис.

На её ферме положен один выходной. Как правило, гастарбайтеры проводили его, путешествуя по местным городам.

На ферме всё было – места для отдыха, телевизор, Wi-Fi, бильярд, площадки для футбола и баскетбола. Необходимое можно купить в местном магазинчике. Кроме этого, их каждый вечер возили в город за продуктами.

Девушка ответила на вопросы о нужных документах и расходах при оформлении на работу в Европу.

"Главное – паспорт, всё остальное заполняется по его данным. Самое главное – чтобы не было запрета на выезд из страны. Что касается трат: в первую очередь, надо будет платить за визу. Визовый сбор, если не ошибаюсь, стоил 150 тысяч тенге. Сбор документов – 35 тысяч, биометрия – анализ отпечатков пальцев, голоса и сетчатки глаз – 60 тысяч, билет "Астана – Стамбул" – 160 тысяч и Стамбул – Станстед, это аэропорт Лондона, – примерно 60 тысяч. Ещё нужно обязательно купить обратный билет: там захотят убедиться, что ты точно вернёшься через шесть месяцев. В общем, у меня ушло примерно 500 тысяч тенге. Но эти 500 тысяч можно заработать за две недели", – поделилась собеседница.

"Убрали часы, чтобы мы не следили за временем"

Не так гладко складывалось у другой жительницы Кокшетау Айнур. На родине девушка работала в госорганизации за 100 тысяч тенге и тоже попыталась открыть своё дело, обучившись на бьюти-мастера. В Англии девушка попала на маленькую фабрику по упаковке брокколи. Караван оказался холодным, а сквозь щели на полу можно было разглядеть землю. Девочки оставили попытки согреться обогревателем после того, как на карте закончился баланс на электроэнергию. В пакхаусе тоже приходилось несладко. Хозяева убрали часы – чтобы работницы не следили за временем. За 10-12 часов им разрешались два перекуса: на полноценный приём пищи отведённого времени не хватало. После первой зарплаты Айнур твёрдо решила менять место работы.

"От 250 тысяч, которые мы получили за две недели, минусовалось не только 65 £ за холодный и сырой караван, но также оплата газ и электричество, стирку и сушку вещей. Англия славится дождями, поэтому носки можно сушить по три дня. К тому времени я знала, что есть фермы, где нет таких расходов, а зарабатывают люди вдвое больше", – пояснила девушка.

Сейчас Айнур – горничная в отеле в отеле, её оклад – около полутора миллиона тенге в месяц.

"Оплата часовая, но при этом никто тебя не торопит. Для англичан быстро – не значит хорошо. Нас кормят обедом и ужином, утром разрешают попить кофе. Шведский стол: первое, второе, салат, десерт. Когда много работы, мы, бывает, отказываем себе в обеде, чтобы за это время убрать пару номеров. Но руководство, узнав об этом, нас ругает и заставляет идти поесть", – с благодарностью отметила казахстанка.

"Никто не взвалит на тебя "левую" нагрузку"

Итак, почему казахстанцы карьере на родине предпочитают фермы Европы? Здесь всё просто и ясно – деньги.

"У нас молодые специалисты в среднем зарабатывают 250 тысяч тенге. Из расходов – продукты, которые всё время дорожают, подскочившие вдвое тарифы на коммуналку. Жильё в большинстве своём приходится снимать. Плюс кредиты, а ещё ведь хочется прилично одеваться и отдыхать. Поэтому многие едут вынужденно", – считает Айкумис.

Вернувшись из Великобритании, она купила себе новенький автомобиль с салона. При этом девушка уже получила приглашение на май – на ту же ферму, где работала.

"Да, работа непростая. Но мне нравится, что труд твой ценят и оплачивают по справедливости. Выполнил сверх нормы – положены бонусы, при этом учитываются минуты. Работодатель никогда не опаздывает с выплатами, они у нас поступали каждый вторник в 19.00. Не было непонятных удержаний и задержек. Главное – выполнить все условия и делать свою работу на "отлично", – подчеркнула Айкумис.

Камила Аубакир, тоже уверена, что вернётся на ферму. В будущем она планирует открыть своё дело, которое будет приносить стабильную прибыль, и сейчас старается скопить базовый капитал.

По словам девушки на "её" ферме, наряду с гражданами Болгарии, Румынии, Украины, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, трудятся много казахстанцев. И в большинстве своём это люди с высшим образованием, у которых на родине была престижная работа.

"В нашей команду была девушка-следователь. Также со мной работали лингвист, сотрудник акимата, педагоги, врач. Ещё был сотрудник отдела по миграции, он сказал, что увидел, как многие едут в Европу, и тоже решился", – говорит девушка.

"Все мысли вокруг ипотеки и коммуналки"

Азат Раимбеков вместе с супругой на четыре года (с 2015 по 2019) уезжал в Южную Корею. До отъезда он трудился обозревателем в кокшетауской газете с окладом в чуть больше ста тысяч тенге. А между тем – ипотека и огромная дистанция между амбициями и скромным бюджетом жителя провинциального городка.

Фото: Азат Раимбеков.

Большую часть времени в Корее Азат проработал на стройке разнорабочим, получая по 100 долларов в день (в переводе на тенге тогда – 36 тысяч); потом – на птицефабрике и заводе, где выпускали детали для Hyundai.

"Работа, понятное дело, несладкая. Но заработанное всё оправдывало. Мы снимали "трёшку" – жильё там недорогое. С едой проблем не было, так как супруга трудилась официанткой в кафе (70 долл/день). Так, за год мы закрыли ипотеку, которую брали на 20 лет, потом купили автомобиль и отложили деньги на бизнес. Поэтому сегодня я не парюсь по поводу кредитов, их у нас нет, зато есть своё небольшое дело, которое приносит стабильный доход. Да, я был гастарбайтером, но зато сегодня у меня есть возможность думать не о хлебе насущном, а о развитии и масштабировании своих идей", – поделился Азат.

Мужчина отметил скрупулёзность и порядочность корейских работодателей.

"Мы там – люди "на птичьих правах", но нас никогда не "кидали". Даже если поссорился с начальством – всё до копейки отдадут и ещё извинятся. На рабочих местах всё продумано, причём справедливо продумано. Твоё дело – просто работать. Если ты умеешь трудиться, работы хватит на всех. Поэтому все правдами и неправдами хотят туда попасть", – считает собеседник.

Как отметил Достоевский, "низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят". Эти истории – отнюдь не призыв срочно и массово выезжать за границу, лишь попытка обратить внимание на важную социальную проблему. Ведь, бесспорно, каждый гастарбайтер хотел бы зарабатывать хорошие деньги на родине, развивая отечественную экономику. А за рубеж – на отдых…