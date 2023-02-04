За 600 долларов предлагают решить проблемы при легализации авто в РК

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В социальных сетях появились объявления, авторы которых предлагают помочь владельцам иностранных авто, которым отказали в легализации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Дело в том, что желающим легализовать авто в Казахстане в спецЦОН необходимо предоставить справки, включая подтверждение снятия машины с учёта по месту последней регистрации. У некоторых автовладельцев такого документа нет и им отказали в легализации.

Журналисты портала "Мой ГОРОД" позвонили по одному из телефонных номеров, указанных в объявлении. Там рассказали, что предоставляют различные услуги в постановке авто на казахстанский учёт. Дело они имеют как с российскими машинами, так и армянскими.

В разговоре мужчина сначала уточнил марку и год выпуска автомобиля, спросил, откуда и когда её привезли, а также являюсь ли я первым хозяином. По легенде автор владеет Toyota Camry 50 2012 года выпуска, пригнанным более года назад из Армении.

Справку снятия с учёта в Армении собеседник пообещал сделать за 600 долларов. Если машина привезена из России, то процедура более сложная.

"Российское авто я должен пробивать, нужно понять, есть ли какие-то обременения или нет, стоит на учёте или нет. Многие говорят одно, а на самом деле картина другая. По российским машинам могу помочь лишь после полного отчёта, который стоит 2000 тенге. Если клиент уверен, что машина чистая, то такая проверка авто стоит 999 тенге. Договор купли-продажи можем сделать", — пояснил собеседник.

В департаменте полиции ЗКО предупредили казахстанцев о возможных фактах мошенничеств при легализации автотранспорта.

"Если вам отказано в легализации вашего автомобиля и указана причина отказа, то ни за какие дополнительные финансовые затраты без устранения существующих недостатков (растаможивание и снятие обременений и ограничений) легализация невозможна", - подчеркнули в пресс-службе ДП.

А при поступлении сомнительных предложений людей попросили обращаться в полицию за консультацией или позвонить на 102.