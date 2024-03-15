За 2023 год таможня Казахстана собрала свыше 4 трлн тенге платежей

Темп роста поступлений в сравнении с 2021 годом составил 78%, в сравнении с 2022 годом 18%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Директор департамента таможенного контроля КГД МФ РК Елдос Саудабаев на брифинге в СЦК проинформировал, что по итогам 2023 года поступило 4 081 миллиардов тенге таможенных платежей и налогов. Тогда как в 2022 году поступило 3 452,8 миллиардов тенге, в 2021 году – 2 296,4 миллиардов тенге.

Саудабаев объяснил причину увеличения поступлений.

"Главой государства была поставлена задача по увеличению пропускной способности. По этому поводу мы провели полномасштабную работу по всей внешней границе. И при переговорах с КНР добились того, чтобы таможенный пост "Нур жолы" работал в круглосуточном режиме. За счёт этого увеличились перемещения транспортных средств и соответственно увеличились поступления", – сказал он на брифинге в СЦК.

При этом отмечено, что 4 триллиона тенге – это сумма после всех распределяемых сумм, которая осталась в Казахстане.

В бюджет в 2023 году поступило 2 401 миллиардов тенге таможенных платежей и налогов без учета экспортных таможенных пошлин. Это на 92% больше, чем в 2021 году и на 34% больше в сравнении с 2022 годом.