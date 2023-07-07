За 13 ножевых ранений потерпевшая просит условный срок для супруга

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В специализированном межрайонном суде начался суд над 33-летним Нуржаном Хусаиновым, который нанес супруге 13 ножевых ранений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Ночью 8 апреля в поселке Переметное Нуржан Хусаинов, будучи в состоянии наркотического-алкогольного опьянения, нанес 13 ножевых ранения на почве ревности своей 28-летней супруге Саре Хусаиновой. Женщина получила проникающие и колото-резаные ранения в области рук, живота и шеи. Нападение произошло на территории кафе “Райхан” где работала потерпевшая.

Хусаинов скрылся с места преступления. Через сутки полиция его задержала. На суде подсудимый признал содеянное, но сказал, что не хотел убивать жену.

На заседании суда выступила потерпевшая. Она рассказала, что в браке с подсудимым 12 лет, у них трое детей. Хусаинов последние полгода был безработным. 28 марта у супругов произошла крупная ссора на почве ревности Хусаинова. Он сильно ее избил – сломал ей руку, она получила сотрясение мозга. Сара решила подать на развод.

Судя из рассказанного ею, женщина неоднократно подвергалась физическому насилию со стороны супруга.

Потерпевшая попросила суд назначить условное наказание, так как ей будет сложно одной содержать детей, сказала она..

Суд над Хусаиновым продолжится 18 июля.