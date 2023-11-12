Юношеская команда Казахстана по хоккею стала второй на турнире в Беларуси
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В Минске завершился Кубок Президентского спортивного клуба. В нём приняли участие юношеские команды Казахстана и Беларуси, а также сборная России до 16 лет. Женская команда России выступила вне зачета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.
В заключительной игре турнира хозяева обыграли соперников из России по буллитам со счетом 1:0 и стали победителями Кубка. Таким образом, сборная Казахстана заняла второе место после победы над Россией U16 во второй игровой день (2:3 ОТ).
Лучшим нападающим турнира был признан капитан казахстанской юношеской сборной Абзал Алибек. Форвард забросил одну шайбу и отдал результативную передачу в двух матчах.
Лучшим вратарем назван Антон Круповец (Беларусь U18), лучший бомбардир - Олег Хомченко (Беларусь U18), а лучший защитник — Никита Федотов из команды России U16.
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