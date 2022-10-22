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МВД РК Вчера, 23:19
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Фото: МВД РК

Юноша ранил ножом актюбинца в ТРЦ

В Актобе в ТРЦ "Keruen City" 17-летний юноша ранил ножом 19-летнего парня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Инцидент произошёл 22 октября примерно в 17.30. Нападавший нанёс два удара ножом в шею пострадавшему. Последний госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 24-99 части 1 УК РК. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

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#нападение #Актобе #ТРЦ
BaigeNews.kz
Вчера, 23:19
143
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