Юная блогер из Казахстана получила престижную премию Nickelodeon Kids Choice Awards

Фото: instagram.com/aminokka

12-летняя блогер из Казахстана Амина Малгаждар "Аминка Витаминка" получила награду Nickelodeon Kids Choice Awards, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом девочка сообщила в своём Instagrаm.

"Я просто в шоке! Это все только благодаря вам мои дорогие! Спасибо каждому кто голосовал за меня, спасибо за поддержку. У меня просто нет слов. Я мечтала об этом и я мечтаю стоять на сцене и получить этот драгоценный подарок не только для меня, но и для всего Казахстана. Крепко обнимаю каждого из вас! Спасибо @nickelodeon_kz", - написала Амина Малгаждар.

Nickelodeon Kids' Choice Awards в региональных номинациях получили инфлюенсеры из разных стран мира. В этом году проводилось голосовании в номинации "Любимый казахстанский инфлюенсер". Награда в ней досталась Амине Малгаждар.

Подросток занимается созданием позитивного контента для своей аудитории. В YouTube за творчеством Аминки следят 5,52 миллиона человек, в Instagram 1,3 миллиона пользователей соцсети.