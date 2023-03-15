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Юная блогер из Казахстана получила престижную премию Nickelodeon Kids Choice Awards
12-летняя блогер из Казахстана Амина Малгаждар "Аминка Витаминка" получила награду Nickelodeon Kids Choice Awards, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом девочка сообщила в своём Instagrаm.
"Я просто в шоке! Это все только благодаря вам мои дорогие! Спасибо каждому кто голосовал за меня, спасибо за поддержку. У меня просто нет слов. Я мечтала об этом и я мечтаю стоять на сцене и получить этот драгоценный подарок не только для меня, но и для всего Казахстана. Крепко обнимаю каждого из вас! Спасибо @nickelodeon_kz", - написала Амина Малгаждар.
Nickelodeon Kids' Choice Awards в региональных номинациях получили инфлюенсеры из разных стран мира. В этом году проводилось голосовании в номинации "Любимый казахстанский инфлюенсер". Награда в ней досталась Амине Малгаждар.
Подросток занимается созданием позитивного контента для своей аудитории. В YouTube за творчеством Аминки следят 5,52 миллиона человек, в Instagram 1,3 миллиона пользователей соцсети.
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