Юлия Путинцева обыграла экс-третью ракетку мира

Фото: prosports.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (47-е место в рейтинге WTA) провела свой первый матч на турнире в Чарльстоне (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева начала выступление в первом круге, где встретилась с украинкой Элиной Свитолиной, которая является бывшей третьей ракеткой мира и вернулась после долгого простоя из-за рождения дочери. Матч закончился победой казахстанки в трех сетах - 6:7 (3:7), 6:2, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 48 минут. Следующей соперницей Путинцевой станет россиянка Екатерина Александрова (17-е место в рейтинге WTA).

Отметим, что призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет 780 637 долларов.