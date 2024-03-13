YouTube Premium стал доступен в Казахстане

Подписчики получат возможность смотреть видео без рекламы, в фоновом режиме и оффлайн, например, параллельно с использованием других приложений, передаёт BaigeNews.kz.

"Данное событие знаменует собой значительный шаг в развитии цифровой инфраструктуры страны и её интеграции в глобальную сеть", - написал в своем Телеграм-канале Багдат Мусин.

Напомним, в марте прошлого года, во время своего рабочего визита он в Кремниевой долине обсудил с вице-президентом по управлению продуктами YouTube Адамом Смитом запуск сервиса в Казахстане.

К слову, использование YouTube Premium предоставляет безлимитный доступ к видео и музыкальному контенту без рекламы, возможность скачивания контента для оффлайн-просмотра и его прослушивание в фоновом режиме, например, параллельно с использованием других приложений.