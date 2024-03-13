  • 13 Марта, 12:06
  • BAIGENEWS

YouTube Premium стал доступен в Казахстане

Сегодня, 10:31
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mediamendoza.com Сегодня, 10:31
Сегодня, 10:31
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Фото: mediamendoza.com

Подписчики получат возможность смотреть видео без рекламы, в фоновом режиме и оффлайн, например, параллельно с использованием других приложений, передаёт BaigeNews.kz.

"Данное событие знаменует собой значительный шаг в развитии цифровой инфраструктуры страны и её интеграции в глобальную сеть", - написал в своем Телеграм-канале Багдат Мусин.

Напомним, в марте прошлого года, во время своего рабочего визита он в Кремниевой долине обсудил с вице-президентом по управлению продуктами YouTube Адамом Смитом запуск сервиса в Казахстане.

К слову, использование YouTube Premium предоставляет безлимитный доступ к видео и музыкальному контенту без рекламы, возможность скачивания контента для оффлайн-просмотра и его прослушивание в фоновом режиме, например, параллельно с использованием других приложений.

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