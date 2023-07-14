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Яркий символ "Нового Казахстана" - политолог о возврате украденных госактивов
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". По мнению политолога Жанар Тулендиновой, этот шаг позволит ускорить процесс возврата денежных средств государству из-за рубежа и станет символом "Нового Казахстана", передает BaigeNews.kz.
"Закон служит наиболее ярким символом "Нового справедливого Казахстана". В ходе обсуждения законопроекта прозвучало, что действующее законодательство итак позволяет возвращать активы. Генеральная прокуратура озвучивала недавно, что государству были возвращены активы на сумму 760 миллиардов тенге или 1,7 миллиардов долларов, из них 575 миллионов из иностранных юрисдикций. Данный закон был введён для того, чтобы сделать акцент на добровольный возврат активов, создаются условия для своеобразной амнистии. Он позволит форсировать процессы возврата денежных средств. Ведь судебные процессы, если активы находятся в иностранной юрисдикции могут затянуться и на 10, и на 15 лет, и то результат не гарантирован. Но данный шаг позволит минимизировать эти сроки в рамках сотрудничества с другими странами", - отметила политолог.
Как отметил Токаев, работу по возврату активов будет осуществлять "уполномоченный орган". Им будет проводиться мониторинг и анализ информации тех, кто имеет прямое отношение к государственным средствам.
"Новация здесь в том, что там есть пункты добровольного возврата активов. Важно то, что описаны правовые условия процесса, и сама процедура расписана подробно. Закон имеет превентивный характер, потому что он устанавливает своеобразную "презумпцию виновности" для высших должностных лиц, политически чувствительных людей, которые обладают административно-властными ресурсами. Это понятие - административно-властные ресурсы- прописано в законодательстве впервые и включает связи, влияние на распределение ресурсов и в целом несколько шире того, что предусматривает наше антикоррупционное законодательство. Вводится такое понятие, как "активы необъяснимого происхождения", "сверхдоходы". Это та ситуация, когда расходы и образ жизни высокопоставленных лиц и их родных явно превышают доходы. Возникает особое внимание к образу жизни, к расходам чиновников. Наделённые властью и полномочиями лица будут самостоятельно доказывать источники доходов и расходов. Водится условие для международного сотрудничества, взаимодействие с международными структурами для возвращения активов. Здесь самое главное – вернуть в казахстанскую юрисдикцию", - рассказала эксперт.
Жанар Тулендинова отметила, что процесс запущен - казахстанцы становятся свидетелями значимых политических реформ:
"Сейчас мы наглядно видим, как происходит возврат активов группы компаний "Жусан", громкие дела, связанные с Кайратом Сатыбалды, Кайраторм Боранабаевым, - всё это примеры того, как работает законодательство в данном случае".
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