Японские красавицы и ключи от новой жизни: в Семее отмечают День Республики

Фото: Альбина Халел

Чем ближе День Республики, тем ярче становится жизнь в Семее.

В административном центре новой области Абай высадили 700 саженцев и вручили очередникам ключи от арендного жилья. Все мероприятия посвящены предстоящему празднику, передаёт BaigeNews.kz.

Озеленение — одна из главных проблем Семея. Некогда зелёный город тополей и клёнов снова страдает от песчаных набегов. А всё из-за массовой застройки бизнесменами и необдуманных действий коммунальщиков, в результате которых вырубают целые аллеи.

В день высадки в Семее бушевал пронизывающий северный ветер, выстилая позёмку из песка и опавших листьев, и словно напоминая, как два века назад пустынный Семипалатинск засыпало дюнами, превращая его в "чёртову песочницу".

В последние годы работа по озеленению проводится всё активнее. Сегодня в четырёх районах города высадили 700 саженцев. Среди них 250 сибирских елей, 50 деревьев пихты, по 100 саженцев яблоневой дички, сирени, барбариса и японской ивы, которую впервые начали практиковать в этом году.



Все саженцы местного производства от семейского крестьянского хозяйства.

"Если уход будет надлежащий, то все эти районированные деревья должны выжить, даю гарантию 99 процентов, - пообещал представитель ТОО "Зеленстрой Семей" Муратхан Сакенов. – Сейчас саженцы в спячке, скот не ходит, тем более корни в комках, риска нет. Такие саженцы и зимой можно сажать".

Посадка прошла в районе нового общественного пространства под мостом, на набережной реки Иртыш по улице Сатпаева, на развязках нового моста в левобережье и правобережье.

К местам озеленения был организован подвоз грунта и воды для полива. Лопатами и вёдрами сегодня орудовали студенты, общественные деятели, этнокультурные центры, журналисты, полицейские и другие активисты.

Под мостом на правом берегу к ним присоединились аким области Абай Нурлан Уранхаев и аким Семея Нурбол Нурсагатов.

Все участники экологической акции отведали вкуснейший горячий плов и попили ароматный чай из 50-литрового самовара. Поэтому скверная погода не смогла омрачить позитивный настрой активистов.

До конца этого года в Семее планируют высадить ещё 700 деревьев.

Сложив лопаты и перчатки, руководство области Абай и города Семей отправилось поздравлять новосёлов. Сегодня в микрорайоне "Карагайлы" в честь празднования Дня Республики очередникам выдали новое долгожданное жильё. 64 счастливых семейчанина получили ключи из рук акима области и впервые увидели свои новые квадратные метры.

Корреспондент BaigeNews.kz разделил радость и первое впечатление от увиденной квартиры с многодетной семьёй Дармурзиных.

Поднимаясь по лестнице на восьмой этаж кирпичной девятиэтажной новостройки, глава семейства Ардак рассказал, что жилья они ждали четыре года. Документы были поданы в 2018-м.

"Мне позвонили позавчера из жилищной инспекции и поставили перед фактом: "Вы получили арендное жильё". Я не поверил. Перезвонил сам несколько раз, чтобы убедиться, не шутка ли это. Я очень рад! Большое спасибо всем! Желаю испытать такое же счастье всем, кто нуждается в жилье", - рассказал торговый представитель и отец пятерых детей Ардак Дармурзин, который долгие годы жил с семьёй в доме тёщи.

Обходя свои владения, новоиспечённая хозяйка Анастасия Дармурзина показала, где и что будет расставлено. Кухонный гарнитур пообещали подарить родители.

"Мы своих без мебели и бытовой техники не оставим", - говорят дружные родственники новосёлов.

А вот Дулат Тлеканов, воспитывающий с супругой шестерых детей, проживал на дачном массиве на окраине Семея.

Самым сложным испытанием для многодетной семьи была нехватка квадратных метров и трудности с транспортом. Из-за долгого ожидания автобусов на остановках, дети часто опаздывали в школу и детсад. Молодая семья ждала нового жилья шесть лет.

По словам руководителя городской жилищной инспекции Дианы Шаяхметовой, многодетные семьи-очередники в последние годы всё активнее обзаводятся собственным, хоть и арендным, жильём благодаря решению государства вынести многодетные семьи из категории социально уязвимых слоёв населения в отдельный список.

"В этом году квартиры получили многодетные семьи, которые встали на очередь в 2015-2018 годах. То есть они ждали жилья от 4 до 8 лет. В то же время представители социально-уязвимых слоёв стоят в очереди с 2004 года. Например, сегодня квартиру на втором этаже получил инвалид-колясочник, который встал на очередь 30 ноября 2004 года. То есть он ждал этого момента 18 лет, дождался, и мы очень за него рады", - поделилась радостью Диана Шаяхметова.

Всего в Семее в очереди на жильё состоит 13265 человек. Среди них пенсионеры, афганцы, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, чернобыльцы, инвалиды 1 и 2 группы, дети-сироты и многодетные семьи. Сегодня обладателями арендного жилья без права выкупа стали 64 очередника.

Ежемесячная плата в зависимости от квадратуры составит от 10 до 16 тысяч тенге без учёта коммунальных услуг. Площадь выдаваемого жилья зависит от состава семьи из расчёта от 15 до 18 квадратных метров на одного человека.

Через пару месяцев соседями сегодняшних счастливчиков станут такие же очередники. Дом напротив уже готовят для заселения. Городские власти обещают выдать ещё 64 ключей от новой жизни ко Дню Независимости.