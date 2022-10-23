Лента новостей
- Военный самолёт упал на дом в Иркутске 17:13 47
- Японские красавицы и ключи от новой жизни: в Семее отмечают День Республики 16:39 116
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием 15:53 133
- Microsoft запустит генератор изображений в своём браузере Edge 15:41 229
- Как День Республики отпразднуют в регионах 15:19 246
- Даулет Ергеш завоевал серебро молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе в Испании 14:57 198
- Не дал выпрыгнуть из окна: в Караганде наградили участкового 14:38 250
- "Молодёжь прекрасно знает свои права. Их нельзя заставить выйти на субботник" — студенческий омбудсмен 13:56 321
- Январские беспорядки: экс-руководитель АП рассказал о предложениях Токаеву покинуть страну 13:40 1190
- Императрица мира: пьесу о жене Чингизхана презентовали в Лондоне 13:31 245
- В Генпрокуратуре опровергли сообщения о "согласованных с акиматом" митингах 12:28 245
- Полицейским пришлось сопровождать сотни машин из-за непогоды в Акмолинской области 12:11 310
- Кризис в женском футболе. Почему сборная Казахстана проигрывает 20-й матч подряд 11:54 317
- Казахстанский чемпион WBA нокаутировал мексиканца у него на родине 11:29 493
- Менее 40 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 11:06 291
- 47 новых авто получили акмолинские полицейские 10:45 272
- Просят поискать котёнка: случаи из WhatsApp-рассылок проверяет полиция в Павлодаре 09:52 316
- Какая погода ждет казахстанцев на праздничных выходных 09:24 494
- Очередное печальное видео с мелеющим Каспийским морем появилось в Сети 08:57 349
- Первая ракетка Казахстана вышла в финал WTA 1000 в Мексике 08:08 351
- Суд вернул ранее отчуждённые земли КазНУ в Алматы 07:43 515
- Победителем кастинга телеведущих признан журналист из Тараза 06:26 402
- Наказали родителей школьников, разгромивших детсад в Атырауской области 05:32 585
- Пользователи WhatsApp могут скрыть свой онлайн-статус 04:11 569
- Полиция расследует избиение воспитанников детсада в Павлодарской области 03:39 355
- Массовую драку учащихся в Алматы прокомментировали в полиции 02:23 749
- Полицейские Астаны обратились к водителям и пешеходам 01:07 539
- Сельхозярмарку в Астане продлили на день 00:36 406
- Бакытгуль Хаменовой отказали в переводе под домашний арест 22.10.2022 386
- Юноша ранил ножом актюбинца в ТРЦ 22.10.2022 484
- Дороги закрыли из-за снегопада в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях 22.10.2022 667
- "Меня таскали в церковь и просили взять себя в руки". Откровенное интервью с астанчанкой с диагностированной депрессией 22.10.2022 1517
- Казахстан и Белиз планируют ввести безвизовый режим 22.10.2022 421
- Корпус одного из санаториев сгорел в Акмолинской области 22.10.2022 378
- Почему российские компании "переезжают" в Казахстан? 22.10.2022 842
- Как в XXI веке продолжают торговать людьми 22.10.2022 496
- Президент посетил торжественный концерт, посвящённый Дню Республики 22.10.2022 385
- VIP покрытия для унитаза и бумага на 1,5 миллиарда тенге: в АО "Пассажирские перевозки" начали расследование 22.10.2022 437
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 408
- Разрыли могилы: расследование начали в Талдыкоргане 22.10.2022 771
- Впервые в истории: казахстанка завоевала бронзу на чемпионате Азии по маунтинбайку 22.10.2022 410
- Как казахстанцы будут отмечать День Республики - блиц-опрос 22.10.2022 350
- Общий алфавит намерены создать в тюркских государствах, в том числе Казахстане 22.10.2022 420
- Первые встречи с избирателями провели кандидаты в президенты Казахстана 22.10.2022 452
- Конно-спортивный праздник прошел в Алматинской области ко Дню Республики 22.10.2022 417
- Учителям Кокшетау представили первую отечественную платформу цифровых учебников 22.10.2022 419
- Ключи от новых домов вручили пострадавшим от лесного пожара в Костанайской области 22.10.2022 446
- Главу КНР Си Цзиньпина переизбрали на новый срок 22.10.2022 690
- Президент Казахстана вручил государственные награды и премии 22.10.2022 469
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 496
- В небе над Алматы раскрыли самый большой флаг Казахстана 22.10.2022 484
- Детский сад и новые автобусы презентовали в Кызылорде ко Дню Республики 22.10.2022 413
- Новая партия может появиться в Казахстане 22.10.2022 465
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 379
- Казахтелеком обяжут передать четверть рынка кабельной канализации другим игрокам 22.10.2022 574
- "Я создала карьерный Netflix" — интервью с автором популярного приложения для поиска работы и стажировок 22.10.2022 531
- Пятнадцать новых автобусов пополнили автопарк школ в Акмолинской области 22.10.2022 535
- Токаев и Путин поздравили друг друга с 30-летием дипломатических отношений между Казахстан и РФ 22.10.2022 657
- Современная научно-техническая лаборатория открылась в горнотехническом колледже Степногорска 22.10.2022 436
- В Генпрокуратуре рассказали, что грозит нарушителям правил предвыборной агитации 22.10.2022 1190
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 622
- Опубликованы адреса избирательных участков РК за рубежом 22.10.2022 369
- Алматы больше не будет "тонуть" после дождя. Что предприняли власти? 22.10.2022 1191
- "Недопустимо превращать их в политический инструмент" - Токаев о языках 22.10.2022 632
- Президент РК заявил, что в экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму 22.10.2022 393
- Отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах - Токаев 22.10.2022 802
- "Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина" - президент РК 22.10.2022 389
- Глава государства рассказал, зачем Казахстан возродил День Республики 22.10.2022 527
- Токаев ответил тем, кто говорит, что "Казахстан случайно обрёл свободу" 22.10.2022 972
- КНБ раскрыло схемы продажи казахстанских паспортов иностранцам за 1500 долларов 22.10.2022 2186
- На военном складе в Узбекистане произошёл взрыв 22.10.2022 489
- Более 13 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года 22.10.2022 509
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 11526
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 520
- Кому присудили премию в области литературы и искусства имени Абая 22.10.2022 548
- В LG Electronics опровергли перенос завода из России в Казахстан 22.10.2022 523
- Скатов сенсационно обыграл 71-ю ракетку мира в четвертьфинале "Челленджера" 22.10.2022 506
- Казахстанский актер и блогер в первом раунде нокаутировал бойца ММА 22.10.2022 4113
- Дорогое дизтопливо: предприятия на востоке страны могут обанкротиться 22.10.2022 601
- Кризисных центров для жертв бытового насилия не хватает в Казахстане 22.10.2022 453
Японские красавицы и ключи от новой жизни: в Семее отмечают День Республики
Чем ближе День Республики, тем ярче становится жизнь в Семее.
В административном центре новой области Абай высадили 700 саженцев и вручили очередникам ключи от арендного жилья. Все мероприятия посвящены предстоящему празднику, передаёт BaigeNews.kz.
Озеленение — одна из главных проблем Семея. Некогда зелёный город тополей и клёнов снова страдает от песчаных набегов. А всё из-за массовой застройки бизнесменами и необдуманных действий коммунальщиков, в результате которых вырубают целые аллеи.
В день высадки в Семее бушевал пронизывающий северный ветер, выстилая позёмку из песка и опавших листьев, и словно напоминая, как два века назад пустынный Семипалатинск засыпало дюнами, превращая его в "чёртову песочницу".
В последние годы работа по озеленению проводится всё активнее. Сегодня в четырёх районах города высадили 700 саженцев. Среди них 250 сибирских елей, 50 деревьев пихты, по 100 саженцев яблоневой дички, сирени, барбариса и японской ивы, которую впервые начали практиковать в этом году.
Все саженцы местного производства от семейского крестьянского хозяйства.
"Если уход будет надлежащий, то все эти районированные деревья должны выжить, даю гарантию 99 процентов, - пообещал представитель ТОО "Зеленстрой Семей" Муратхан Сакенов. – Сейчас саженцы в спячке, скот не ходит, тем более корни в комках, риска нет. Такие саженцы и зимой можно сажать".
Посадка прошла в районе нового общественного пространства под мостом, на набережной реки Иртыш по улице Сатпаева, на развязках нового моста в левобережье и правобережье.
К местам озеленения был организован подвоз грунта и воды для полива. Лопатами и вёдрами сегодня орудовали студенты, общественные деятели, этнокультурные центры, журналисты, полицейские и другие активисты.
Под мостом на правом берегу к ним присоединились аким области Абай Нурлан Уранхаев и аким Семея Нурбол Нурсагатов.
Все участники экологической акции отведали вкуснейший горячий плов и попили ароматный чай из 50-литрового самовара. Поэтому скверная погода не смогла омрачить позитивный настрой активистов.
До конца этого года в Семее планируют высадить ещё 700 деревьев.
Сложив лопаты и перчатки, руководство области Абай и города Семей отправилось поздравлять новосёлов. Сегодня в микрорайоне "Карагайлы" в честь празднования Дня Республики очередникам выдали новое долгожданное жильё. 64 счастливых семейчанина получили ключи из рук акима области и впервые увидели свои новые квадратные метры.
Корреспондент BaigeNews.kz разделил радость и первое впечатление от увиденной квартиры с многодетной семьёй Дармурзиных.
Поднимаясь по лестнице на восьмой этаж кирпичной девятиэтажной новостройки, глава семейства Ардак рассказал, что жилья они ждали четыре года. Документы были поданы в 2018-м.
"Мне позвонили позавчера из жилищной инспекции и поставили перед фактом: "Вы получили арендное жильё". Я не поверил. Перезвонил сам несколько раз, чтобы убедиться, не шутка ли это. Я очень рад! Большое спасибо всем! Желаю испытать такое же счастье всем, кто нуждается в жилье", - рассказал торговый представитель и отец пятерых детей Ардак Дармурзин, который долгие годы жил с семьёй в доме тёщи.
Обходя свои владения, новоиспечённая хозяйка Анастасия Дармурзина показала, где и что будет расставлено. Кухонный гарнитур пообещали подарить родители.
"Мы своих без мебели и бытовой техники не оставим", - говорят дружные родственники новосёлов.
А вот Дулат Тлеканов, воспитывающий с супругой шестерых детей, проживал на дачном массиве на окраине Семея.
Самым сложным испытанием для многодетной семьи была нехватка квадратных метров и трудности с транспортом. Из-за долгого ожидания автобусов на остановках, дети часто опаздывали в школу и детсад. Молодая семья ждала нового жилья шесть лет.
По словам руководителя городской жилищной инспекции Дианы Шаяхметовой, многодетные семьи-очередники в последние годы всё активнее обзаводятся собственным, хоть и арендным, жильём благодаря решению государства вынести многодетные семьи из категории социально уязвимых слоёв населения в отдельный список.
"В этом году квартиры получили многодетные семьи, которые встали на очередь в 2015-2018 годах. То есть они ждали жилья от 4 до 8 лет. В то же время представители социально-уязвимых слоёв стоят в очереди с 2004 года. Например, сегодня квартиру на втором этаже получил инвалид-колясочник, который встал на очередь 30 ноября 2004 года. То есть он ждал этого момента 18 лет, дождался, и мы очень за него рады", - поделилась радостью Диана Шаяхметова.
Всего в Семее в очереди на жильё состоит 13265 человек. Среди них пенсионеры, афганцы, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, чернобыльцы, инвалиды 1 и 2 группы, дети-сироты и многодетные семьи. Сегодня обладателями арендного жилья без права выкупа стали 64 очередника.
Ежемесячная плата в зависимости от квадратуры составит от 10 до 16 тысяч тенге без учёта коммунальных услуг. Площадь выдаваемого жилья зависит от состава семьи из расчёта от 15 до 18 квадратных метров на одного человека.
Через пару месяцев соседями сегодняшних счастливчиков станут такие же очередники. Дом напротив уже готовят для заселения. Городские власти обещают выдать ещё 64 ключей от новой жизни ко Дню Независимости.
-
Hype news
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 622
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 1644
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 1718
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 2958
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 9810
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 4354
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87256
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 3422
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 2900
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 11661
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5097
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 1807
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2181
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 31848
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 2941
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4009
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 10815
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 9823
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 6780
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 299370
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7230
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 6621
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 23819
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7103
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 6903
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 13992
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 9490
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9130
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 10943
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 27412
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 8983
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 12654
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 20257
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 10589
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 11227
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8084
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 27835
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8161
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 347385
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 36576
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 8943
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 9658
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 15511
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 8823
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 48579
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 13731
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 11575
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 10785
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 9964
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 10371
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 11919
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 9518
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 10457
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 9873
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 26898
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 9653
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 9948
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 9553
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31163
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 188885
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 16453
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 20684
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 11468
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 11865
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 20549
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7038
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 12919
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 6958
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 9721
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 31777
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14211
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 7601
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 11561
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 7716
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 24884
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 9772
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 10552
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 9003
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 14279
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 9673
-
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 408
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 496
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 379
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 11526
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 520
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 547
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 614
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 5563
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1243
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 12416
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10738
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10725
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11199
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10384
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14610
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11348
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12808
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13788
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13467
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11087
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11459
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 27729
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12414
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14756
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11497
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12783
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13444
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14697
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12869
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14835
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14355
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15531
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15477
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32029
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15939
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16877
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16567
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17456
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17377
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26239
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16825
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24107
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34860
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18627
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24158
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23186
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25177
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21222
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22633
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20851
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20693
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20588
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36289
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22701
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20851
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25686
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24899
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25237
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24516
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24626
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26762
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27262
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25940
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25534
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26217
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27476
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25029
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28372
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25979
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26610
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27580
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29340
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28237
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27393
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31284
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 27018
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29929
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27607
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58359
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29121