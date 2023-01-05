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kazislam.kz Сегодня, 14:30
223
Сегодня, 14:30
223
Фото: kazislam.kz

Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор

Генерального прокурора нашей страны Берика Асылова спросили, были ли обезглавлены люди в ходе январских беспорядков. Асылов заверил журналистов, что данная информация не соответствует действительности.

"Начиналось всё с четвёртого на пятое января. Разная информация была, в том числе и ложная. Представляете, восемь городов, многие объекты горят, акиматы горят. Разные сообщения из разных источников, в том числе и неправильная информация была. Информацию по отрубленой голове тоже проверяли. Но (подтверждения - Авт.) не нашли. Следствие полностью проверяло этот факт, но не нашло его", - прокомментировал генпрокурор.

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#Берик Асылов #Генпрокурор #январские события
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:30
223
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