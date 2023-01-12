Январские события: 27 обвиняемых в Атырау признали вину и подружились с потерпевшими

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В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области 27 обвиняемых по делу о январских событиях заявили, что ознакомились с новым обвинительным актом и полностью согласны с его содержанием, признают свою вину, не будут оспаривать приведённые доказательства и просят суд о заключении процессуального соглашения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

"Некоторые из подсудимых, например, Азамат Ибраемов, сообщили также, что попросили прощения у потерпевших и даже подружились. Судья Зарема Хамидуллина заявила, что по данным преступлениям дело не может быть прекращено по примирению сторон, но что суд учтёт это обстоятельство при вынесении решения", - сообщило издание.

Согласно новому обвинительному акту, деяния Ибраемова были квалифицированы по части 1 статьи 380 "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти" и части 2 статьи 272 УК РК "Массовые беспорядки". Опрошенные потерпевшие показали, что не имеют к нему никаких претензий. В связи с этим прокурор Даулет Аймагамбетов попросил суд прекратить применение части 1 статьи 380 в отношении Ибраемова.

"Кроме этого, подсудимый Бисен Тлеугалиев заявил, что полностью согласен с обвинением, но не согласен с частью, где написано, что он "разбил фары автомобиля", так как он только ударил по фарам, без последствий. Судья пояснила, что подсудимые вправе не соглашаться с обвинением", - пишет "Ак Жайык".

По информации газеты, 4 января в суде было зачитано новое обвинительное заключение, в котором подсудимым смягчили обвинение. Основанием послужили показания потерпевших сотрудников полиции, которые говорили, что во время январских событий они получили лёгкие повреждения, что не было угрозы их жизни. Все потерпевшие заявили, что не имеют личных претензий к подсудимым, но как представители власти оставляют решение на усмотрение суда. При этом некоторые потерпевшие заявили, что среди подсудимых есть те, кто 5 января в ходе массовых беспорядков, наоборот, протянул стражам порядка руку помощи.

Изначально 27 обвиняемым были предъявлены обвинения по статьям УК РК "Участие в массовых беспорядках", "Применение насилия в отношении представителя власти", "Незаконное владение, хранение, ношение оружия", "Хищение оружия", "Кража", "Ограбление", "Незаконное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", "Незаконное изъятие и повреждение документов".

Согласно новому обвинительному акту трём подсудимым переквалифицировали статьи обвинения из категории "особо тяжких преступлений" в "тяжкие преступления". Многим обвинение "Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья" переквалифицировали в "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья". Были сняты обвинения в незаконном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, незаконном изъятии и повреждение документов, краже, ограблении.

Кроме показаний потерпевших в суде были учтены заключения судебно-медицинской экспертизы по их телесным повреждениям, наличие несовершеннолетних детей и полное признание вины.

Четверо из 27 подсудимых содержатся в СИЗО, остальные находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде.