Январские беспорядки: какую помощь алматинским предпринимателям оказало государство

Фото: Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Алматы во время январских беспорядков пострадало около 2000 субъектов бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НПП "Атамекен". Общая сумма ущерба по подсчётам самих предпринимателей составила почти 95 миллиардов тенге.

Из общего числа обращений по инициативе НПП было поддержано 1640 от представителей малого и среднего бизнеса на общую сумму 16 миллиардов 189 миллионов тенге. Проведено 40 заседаний спецкомиссии, которая рассмотрела все поступившие на портал "InfoKazakhstan" заявки. Выплаты были произведены из разных источников:

"Поддержано 1 639 заявок на 16 127,7 миллионов тенге. В том числе, из фонда "Жана Алатау" – 636 заявки на 1 294,8 миллионов тенге, за счёт бюджетных средств – 1 003 заявок на 14 832,9 миллионов тенге (МБ (местный бюджет - Ред.) – 351 на 1 068,4 миллионов тенге, РБ (республиканский бюджет - Ред.) - 652 на 13 764,5 миллионов тенге)", - сообщили в акимате г. Алматы.

Сколько предпринимателей успели восстановить свой бизнес, а скольким пришлось закрыться в палате предпринимателей ответить затрудняются. Есть и хорошая новость - привлекать к дополнительному налогообложению пострадавших бизнесменов не будут:

"По шестому вопросу: по инициативе НПП "Атамекен" внесены изменения в налоговый кодекс, согласно которым сумма полученных денег субъектами малого и среднего предпринимательства на возмещение имущественного вреда, причинённого в период действия чрезвычайного положения, исключается из совокупного годового дохода. Также по инициативе НПП "Атамекен" был разработан механизм возмещения имущественного вреда, причинённый субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года", - рассказали в палате.

На вопрос, получат ли компенсацию остальные пострадавшие предприниматели, в "Атамекен" ответили, что "в данном направлении работа продолжается".