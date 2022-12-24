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"Яндекс" научил "Алису" искать потерянный дома смартфон
Компания "Яндекс" научила голосовой ассистент "Алиса" искать потерянный дома смартфон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на habr.com.
"Алиса" может позвонить владельцу "Станции" или умного телевизора "Яндекса". Например, если смартфон потерялся в недрах квартиры, а нужно срочно выезжать в аэропорт, достаточно спросить "Алиса, где мой телефон?" или сказать "Алиса, найди мой телефон". Голосовой ассистент позвонит и избавит от поисков по всему дому", — пояснили в "Яндексе".
"Алиса" умеет звонить только на тот номер, который владелец умной колонки привязал к своему аккаунту "Яндекс ID", когда настраивал "Станцию" или устанавливал другие сервисы "Яндекса", например, "Яндекс Go" или приложение "Яндекс с "Алисой". Если у пользователя подключён определитель номера от "Яндекса", то на экране смартфона высветится звонивший под именем "Алиса, Яндекс".
Пока что "Алиса" умеет звонить только на российские мобильные номера. Если же взять трубку, вызов будет сброшен. А если перезвонить "Алисе", то она объяснит, кто она и зачем звонила.
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