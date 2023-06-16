Я искренне благодарю вас - Токаев поздравил медработников с праздником

Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые медицинские работники! От всей души поздравляю вас всех с профессиональным праздником! Вы вносите большой вклад в укрепление здоровья людей и улучшение качества нации.

В Казахстане делается все для повышения статуса и репутации медицинских специалистов. Особое внимание государство всегда уделяет сфере здравоохранения. Строительство множества современных очистных сооружений, увеличение количества грантов, выделяемых на подготовку квалифицированных специалистов, оказание социальной поддержки работникам этой сферы – яркое тому подтверждение. В конечном итоге все это способствует формированию здорового общества.

Вы с честью выполняли свои обязанности в критические моменты и смогли оправдать доверие страны. Я искренне благодарю вас всех за ваш нелегкий труд.

Желаю здоровья и процветания!", - отмечается в поздравлении.