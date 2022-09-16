"Я хотел поменять свою судьбу": 75-летний марафонец из Кызылорды покоряет новые вершины

Фото: архив Александра Кима

Житель Кызылординской области Александр Ким - ярый сторонник здорового образа жизни. Несмотря на преклонный возраст, 75-летний мужчина активно занимается спортом. Он участвует в областных и республиканских марафонах, плавает и играет в шахматы. Благодаря бегу смог вылечиться от недугов и избавиться от пагубной привычки, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Александр Ким всю жизнь работал электриком. Мужчину никогда особо не интересовал спорт. Однако после начавшихся проблем со здоровьем кызылординец решил прислушаться к советам врачей. Сейчас пожилого спортсмена можно встретить на центральном стадионе Кызылорды - он каждый день приходит сюда тренироваться. Молодые спортсмены удивляются его стремлению и силе воли. Благодаря спорту мужчина чувствует себя бодрым и готовым на новые подвиги.

"Бегать я начал после 50-ти. К сожалению, поздно осознал пользу активного образа жизни. Первый раз участвовал в марафоне в 2012 году. Тогда соревнование проходило в Омске. Я смог пробежать только половину дистанции, из-за неподготовленности не добрался до финиша. Помню, как сильно переживал, стал интенсивнее тренироваться. В результате в следующем году за пять часов преодолел все 42 километра. Для меня это личный рекорд", - говорит мужчина.

Александр Ким состоит в клубе любителей бега при центральном стадионе. Вместе с другими ветеранами они организовывают разные спортивные мероприятия.

Умудрённый годами спортсмен ежегодно принимает участие в Алматинском марафоне. Ему нравится не только проверка своих физических возможностей, но и общение с марафонцами из других регионов. Они обмениваются опытом и делятся своими достижениями.

"Первый раз я участвовал в Алматинском марафоне в 2014 году, и мне очень понравилось. Сама атмосфера мероприятия, красивая природа и сам город не оставляют равнодушным. К сожалению, из-за пандемии был перерыв, однако тренироваться я не перестал. Обычно нравятся длинные дистанции. Научился правильно дышать во время бега", - рассказывает спортсмен.

Александр Ким помимо бега занимается плаванием и многоборьем. В его копилке немало наград. В 2017 году он занял первое место по плаванию на короткую дистанцию среди ветеранов Казахстана. В следующем году он намерен повторить свой успех.

Он стал для своей семьи настоящим спортивным наставником. Сейчас его супруга тоже ведёт здоровый образ жизни.

"Меня много лет беспокоило давление и сахарный диабет. Приходилось лечить и суставы. Как только начал бегать, проблемы исчезли. Не буду скрывать, имел алкогольную зависимость. Я просто хотел поменять свою судьбу. Благодаря спорту стал чувствовать себя бодрым и сильным. Появились хобби и интерес к жизни", - признается кызылординец.

Кроме физических нагрузок, Александр Ким занимается и "гимнастикой для ума". Он даёт уроки шахмат подрастающему поколению.

Словом, ветеран не собирается уходить с дистанции. Для него спорт - это жизнь. И он своим примером доказывает, что начать меняться к лучшему - никогда не поздно.