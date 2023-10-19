"Я думаю и говорю по-казахски": как сложилась судьба одной из "Трех Татьян"

В Казахстане 1970-1980 годах было популярно музыкальное трио – "Три Татьяны" - Татьяна Бурмистрова, Татьяна Полтавская и Татьяна Мартыненко. Они исполняли казахские песни и мастерски играли на домбре. В народе их называли как "русские девушки, рожденные для казахского народа". Журналист BaigeNews.kz поговорила с Татьяной Полтавской, которая 33 года живет в Москве и впервые за долгое время посетила Астану.

Татьяна Полтавская представляет казахскую диаспору в Москве вот уже 33 года.

"Я переехала в Москву, потому что перевели моего мужа по работе, я как ниточка за иголочкой поехала вместе с ним, я никогда не думала, что моя дорога, мое пребывание в Москве будет таким долгим, и все эти годы мне снился один долгий-долгий сон, мне всегда хотелось поехать хотя бы на день, хотя бы на час, хотя бы на минутку, просто полететь птицей, посмотреть и снова вернуться", - говорит Татьяна Полтавская.

Она работает педагогом и продолжает эту деятельность уже в третьем поколении династии. Ее мама – Елена Семеновна – 70 лет проработала в системе образования.

"Дело в том, что в данный момент в нашей семье есть проблемы со здоровьем у моего супруга, у матушки, которой 95 лет, она все-таки почти 70 лет проработала в системе образования Казахской ССР. Елена Семеновна – она работала и учителем начальных классов, и учителем русского языка в казахских, уйгурских школах Панфиловского района, а также она долгие годы более 25 лет проработала воспитателем в школе-интернате. Это дети, в основном, чабанов отгонного животноводства. На ней была почетная, глубокая миссия – это обучение детей, которые были на какое-то время отлучены от семьи, и они обучались, она принимала этих детей и выводила их до 10 класса", - сказала она.

Татьяна Полтавская вела цикл музыкально-педагогических дисциплин на музыкальном факультете, а также постановку голоса, и последние 20 лет являлась заместителем директора по работе с молодежью Московского педагогического колледжа. В этой семье профессия передается по наследству – ее дочь также пошла по стопам мамы, и сейчас преподает китайский язык.

Интересен тот факт, что Татьяна Полтавская родом из Жаркента – это город, расположенный всего в 30 километрах от казахстанско-китайской границы. Одно время он входил в пятерку бурно развивающихся городов Казахстана, правда, сейчас свой позиции он утратил. Татьяна Полтавская с трепетом рассказывает о том периоде, когда жила в Казахстане, в родном Жаркенте.

"Жаркентская среда – это была абсолютно гармоничная, многонациональная среда, культурный компонент. Здесь было все, никто не знал что такое толерантность, никогда об этом не задумывался. Это сейчас мы говорим о каких-то понятиях. Тогда все жили дружно, ни у кого не было замков на дверях, у всех были открыты дома, могли прийти в гости друг к другу за помощью, за поддержкой, во всех событиях жизни – от рождения ребенка до последнего момента самого печального, когда провожали. Мы провожали и встречали всем наши кварталом. Мы все друг-друга знали. Мы говорили на языке тех, кто там живет и поэтому для меня казахский и уйгурский языки были абсолютно естественный язык общения. Там по-другому нельзя было. Среда настолько была благодатная. Я, получив эти основы – народной педагогики, познакомившись с истоками национальной культуры в этом непосредственном живом общении с самого раннего детства – это для меня очень дорого. Это сейчас я осознаю, со временем, что такое знаковая улица Кульжинская, это улица, которая по соседству с китайской границей, пограничный город. Или улица Жетысуйская. Эта улица символизирует вообще наш край – Жетису. Это все явилось основной базой. Дальше я пошла по профессии своих родителей, в педагогику, а потом естественным образом начала изучать глубоко и профессионально эту тему, разворачивать в рамках написания кандидатской диссертации и прохождения стажировок", - говорит она.

Татьяна Полтавская выступила на недавнем форуме "Отандастар". Для нее было удивлением то, что "Таню Полтавскую из восьмидесятых" ее соотечественники все еще помнят.

"Я была очень взволнована, поблагодарила святую Жаркентскую землю, которая дала мне эту возможность выступить с трибуны, и даже улицу, где я выросла. Панфиловский район - это место, где я набираюсь сил. Это мое начало. Я не могу его забыть. Постоянно вижу во сне. Когда мне прислали ролик о форуме, я не смогла сдержать слез. Очень много плакала. Моя мама, которая знает, какую любовь я испытываю к своей родной земле, сказала, езжай, иначе будешь жалеть. Я рада, что приехала в Астану. Я ценю свою историческую родину. Особенно уважаю. Я не видела ни одного места лучше родного. Несмотря на то, что я переехала в Россию 33 года назад, я не забыла казахский язык. Все спрашивают: "как это?". Я думаю по-казахски, и потом говорю по-казахски", - говорит она.

В Москве Татьяна Полтавская активно занимается развитием казахской певческой культуры, а также она вошла в рабочую группу межнационального консультативного совета Москвы.