WhatsApp получил глобальное обновление

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В мессенджере WhatsApp появилась новая функция - "Сообщества", передаёт BaigeNews.kz

"Сообщества (например, жителей района, родителей учеников в школах, коллег по работе) теперь могут связывать воедино сразу множество групп, участники которых получают возможность вести групповые переписки в WhatsApp. Чтобы начать использовать эту функцию, откройте вкладку "Новое сообщество". Она находится над списком чатов в Android или под ним в iOS. Здесь вы можете создать совершенно новое сообщество или добавить в сообщество существующие группы", - сообщается в официальном блоге сервиса.

Участники сообщества смогут переключаться между состоящими в нём группами в поисках нужной информации, а администраторы смогут рассылать важные новости всем участникам этого сообщества.

Функцию постепенно начали запускать для пользователей WhatsApp по всему миру. В ближайшие несколько месяцев она станет доступна всем пользователям.