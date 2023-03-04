WBA приняла решение о будущем Головкина

Фото: sports.kz

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги по бою их "суперчемпиона" мира в среднем весе Геннадия Головкина из Казахстана и владельца "обычного" пояса кубинца Эрисланди Лары, пишет BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом проинформировал американский обозреватель Дэн Рафаэль. Он опубликовал в соцсетях копию официального письма от WBA, в котором говорится, что аукцион по бою состоится 13 марта в Панама-Сити. Минимальная ставка составит 200 000 долларов, а призовой фонд будет распределен в соотношении 75% против 25% в пользу Головкина.

Напомним, что ранее сторонам было предоставлено время на переговоры, однако за положенный период сделка так и не была завершена. Незадолго до назначения поединка с Ларой GGG отказался от титула по версии IBF, который должен был защитить в бою с бразильцем Эскивой Фалькао.