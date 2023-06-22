Взяться за изучение полезных свойств и переработку конопли предложил сенатор в Казахстане

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В Казахстане проживают более 18 тысяч наркозависимых граждан. Такую статистку в депутатском запросе представил сенатор Бекболат Орынбеков и предложил своё видение, как сделать так, чтобы преступлений, связанных с наркотиками, стало меньше, передаёт BaigeNews.kz.

"По данным Минздрава, число наркозависимых составило 18 136 человек. Органами внутренних дел по итогам пяти месяцев этого года выявлено 1 072 уголовных наркопреступлений. Кроме того, выявлено 203 факта хранения наркотических средств в особо крупном размере. Общими усилиями вопрос профилактики преступности должен подняться на совершенно другой уровень и кардинально скорректировать наркоситуацию в регионе и республике в целом", - сказал Бекболат Орынбеков на пленарном заседании сената.

Он обратил внимание на проблему распространения наркотических средств в южных регионах страны.

По словам депутата, в Шуйской местности на 140 тысяч гектаров произрастает дикая конопля, а отсутствие доходов способствует участию молодёжи в распространении наркотических средств, производимых из этого растения. Сенатор также обеспокоен активным распространением синтетических наркотиков, ряд из которых завозят из-за рубежа.

Помочь решить проблемы с дикорастущей коноплей, по его мнению, могло бы целенаправленное использование этого растения. Депутат озвучил несколько предложений.