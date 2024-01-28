Взрывные работы начались на реках в ВКО

Взрывные работы для предотвращения ледовых заторов проводят на реках в Восточном Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Их провели в селе Бутаково на реке Ульба. Толщина льда здесь достигает от 20 до 30 сантиметров.

"Данная работа проводится местными исполнительными органами совместно со спасателями, которые обеспечивают безопасность организованных взрывных работ. Превентивные мероприятия необходимы для предотвращения ледовых заторов. На реке Ульба площадь дробления льда составила 9 720 квадратных метров", — рассказала и.о.начальника управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Дина Бексултанова.

Всего в области определён 71 паводкоопасный участок.