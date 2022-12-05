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  • Взрыв в многоэтажке Актау: военноcлужащему ампутировали руку
lada.kz Сегодня, 18:15
36
Сегодня, 18:15
36
Фото: lada.kz

Взрыв в многоэтажке Актау: военноcлужащему ампутировали руку

О состоянии военнослужащего, пострадавшего при взрыве неизвестного предмета в квартире в Актау, рассказали врачи, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло накануне в одной из пятиэтажек в 27-м микрорайоне города. Соседи услышали мощный хлопок, в квартире выбило стёкла.

Мужчину, в жилище которого произошёл взрыв, госпитализировали. Пострадавший оказался военнослужащим.

"Состояние пациента средней степени тяжести. Ему проведена травматическая ампутация левого лучезапястного сустава. У пациента термические ожоги лица, множественные раны и ссадины туловища, руки и ноги. В области глаз присутствуют ожоги, имеется конъюктивит. Пациент на данный момент видит, слышит, разговаривает", - сообщила пресс-секретарь Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульмира Сутубаева.

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#взрыв #Актау #военнослужащий #происшествие
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:15
36
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