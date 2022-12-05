Взрыв в многоэтажке Актау: военноcлужащему ампутировали руку

Фото: lada.kz

О состоянии военнослужащего, пострадавшего при взрыве неизвестного предмета в квартире в Актау, рассказали врачи, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло накануне в одной из пятиэтажек в 27-м микрорайоне города. Соседи услышали мощный хлопок, в квартире выбило стёкла.

Мужчину, в жилище которого произошёл взрыв, госпитализировали. Пострадавший оказался военнослужащим.