open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

DawnNewsTV Сегодня, 15:48
230
Сегодня, 15:48
230
Фото: DawnNewsTV

Взрыв произошёл в мечети в Пакистане, есть погибшие

По меньшей мере 90 человек получили ранения и 17 погибли в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dawn.com.

Сообщается, что взрыв произошёл недалеко от полицейского участка. Несколько человек остаются под обломками обрушевшегося здания. Район взрыва оцеплен, власти ввели в городе чрезвычайное положение. Полиция пока не уточнила, было ли произошедшее терактом. Однако, телеканал Geo, который приводит данные должностных лиц страны, сообщает, что подрыв совершил террорист. 
 
 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dawn Today (@dawn.today)

В больнице, куда доставляют раненых, уточнили, что некоторые из них находятся в критическом состоянии.

В твите после сообщения о взрыве бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан резко осудил "террористическую атаку террориста-смертника" в Пешаваре и выразил соболезнования семьям жертв.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dawn Today (@dawn.today)

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#взрыв #терроризм #Пакистан #мечеть
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:48
230
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх