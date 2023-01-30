Взрыв произошёл в мечети в Пакистане, есть погибшие

По меньшей мере 90 человек получили ранения и 17 погибли в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dawn.com.

Сообщается, что взрыв произошёл недалеко от полицейского участка. Несколько человек остаются под обломками обрушевшегося здания. Район взрыва оцеплен, власти ввели в городе чрезвычайное положение. Полиция пока не уточнила, было ли произошедшее терактом. Однако, телеканал Geo, который приводит данные должностных лиц страны, сообщает, что подрыв совершил террорист.

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В больнице, куда доставляют раненых, уточнили, что некоторые из них находятся в критическом состоянии.