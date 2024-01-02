Взрослый и двое детей пострадали от петард в Мангистауской области

В Мангистауской области три человека, включая двоих детей, получили различные травмы из-за неаккуратного обращения с петардами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Сообщается, что в новогоднюю ночь в диспетчерскую службу Мангистауской областной станции скорой помощи поступило вдвое больше обращений, чем обычно, - 1 216 вызовов.

Отмечается, что звонки поступили по поводу семи дорожно-транспортных происшествий, двух ножевых ранений, а три человека, один взрослый и двое детей, получили травмы от петард.



В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы проинформировали, что взрослый человек, получивший травму от петарды, был госпитализирован.

Также в больнице сообщили, что ещё один человек был госпитализирован после дорожно-транспортного происшествия, а трое пострадавших в ДТП после оказания помощи отпущены домой.