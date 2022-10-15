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  • Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве
Shutterstock Сегодня, 18:32
380
Фото: Shutterstock

Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве

40-летнего мужчину застрелили у подъезда жилого дома.

В Павлодаре расследуют убийство. Мужчина скончался от огнестрельного ранения в живот, не дождавшись скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в  областной станции скорой помощи, вызов поступил 15 октября в 11:43. 

"Бригада скорой помощи выехала по первой категории срочности. Доехали за шесть минут. На месте медики констатировали смерть 40-летнего мужчины", – говорится в сообщении.

Произошедшее прокомментировали и в полиции, на сайте Polisia.kz.

"15 октября в 11.42 часов в Павлодаре, во дворе дома по улице Лермонтова, около подъезда обнаружен труп 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением брюшной полости. По подозрению в убийстве задержан павлодарец 1955 года рождения. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Незамедлительно был введен план "Перехват", разосланы ориентировки. Сотрудники батальона патрульной полиции задержали подозреваемого на трассе Павлодар – Омск. Мужчина во всём признался", – сообщил начальник Северного отдела полиции УП города Павлодар Бекзада Булежанов.

Подозреваемый водворён в ИВС Павлодара.

Видео: https://t.me/POLICE_of_KZ
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#убийство
Сегодня, 18:32
380
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