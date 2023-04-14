Выставка столичных художников ADYR-ASPAN открылась в Астане

Фото: baigenews.kz

В Национальном музее открылась необычная выставка пяти столичных авторов Гульмарал Татибаевоей, Бейбита Асемкула, Натальи Лигай, Алии Канибековой и Жениса Молдабекова. Они представили работы в жанрах фотографии, скульптуры, инсталляции, живописи, графики, аудио- и видео-арта, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня наша группа ADYR-ASPAN презентовала выставку о нашей истории, корнях, действительности и пути к Новому Казахстану. Общая концепция наших работ затрагивает именно эти темы", - сказал лауреат государственной премии, художник Бейбит Асемкул.

По его словам, каждый автор при работе над своим изделием самовыражался и транслировал свои взгляды, но при этом художникам удалось отразить своё единодушие в общей выставке.

"Мы готовились к этой выставке в течение года, это было не легко. Но мы справились, успели. Хочу выразить отдельную благодарность Национальному музею РК и министерству культуры за то, что пошли нам навстречу", - заключил Асемкул.

В работах группы нашли отражение темы войны, социальных потрясений, поиска своих корней, осмысления истории и национальной культуры, проблемы языка, искусства и гендерного равенства.

По словам арт-консультанта Владислава Слудского, основной нарратив выставки выстраивается вокруг феномена степи, которая исторически являлась местом горизонтальных социальных связей, обмена идеями и товарами, подвижной системой этических и эстетических координат, где людям разных культур приходилось находить, а иногда и изобретать язык понимания друг друга.