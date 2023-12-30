Выставка советской новогодней игрушки проходит в Петропавловске

В ботаническом саду Петропавловска открылась необычная выставка новогодней игрушки "Дед Мороз спешит на ёлку". Экспозиция насчитывает порядка 200 ёлочных украшений прошлого века и свыше 80 самых разных Дед Морозов и снегурочек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Пластик, вата, пенопласт, велюр, прессопилки – из чего только не делали Дед Морозов в прошлом столетии. Все они сегодня представлены на выставке. Чтобы собрать в одном месте всю эту бородатую компанию, коллекционеру Анне Ляшенко понадобилось четыре года. Самый маленький дед – чуть больше спичечного коробка. Самый большой - тот, что из 70-х высотой в полметра. Есть и совсем уникальные экспонаты. К примеру, "пьяный" Дед Мороз неделю назад на самолёте прилетел из Беларуси.

"Этот Дед Мороз 60-х годов. Уникальность его в том, что если его забивать в интернете белорусский Дед Мороз выходят – все какие есть, а если забить пьяный Дед Мороз – он выйдет. У них по рисовке он выглядит как пьяненький Дед Мороз и его называют коллекционеры – белорусский наш пьяный Дед Мороз", - говорит коллекционер Анна Ляшенко.

Тут есть целая гвардия новогодних ёлочных украшений, выполненных из стекляруса, картонажа и мишуры. Есть здесь знакомые многим из детства солнышки, орешки и шары. Все игрушки датируются концом 40-х - началом 60-х годов прошлого века.

Их хранят в специальных помещениях с определённой температурой без доступа солнечного света.