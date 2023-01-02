Выпускница "Болашака" следит за тюленями с помощью датчиков собственного изобретения

Фото: фото из личного архива

Алтынай Кайдарова, выпускница "Болашак", доктор технических наук, старший научный сотрудник Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя, совместно с коллегами разрабатывает специальные эластичные, и многофункциональные датчики слежения за морскими животными. Сенсоры позволят отслеживать температуру тела животных, скорость и даже уровень их стресса в окружающей среде. Также благодаря разработке будут получены данные миграции редких млекопитающих, влияющие на продолжительность их жизни.

Кто она, к чему стремится и зачем следит за тюленями, Алтынай Кайдарова рассказала в интервью BaigeNews.kz.

— Давайте познакомимся! Расскажите о себе, пожалуйста. Кто Вы? Чем занимаетесь? Откуда Вы и где проживаете на данный момент?

— Я рада поделиться некоторыми аспектами своего академпутешествия. На протяжении последних 10 лет живу заграницей. Мне посчастливилось обучаться в Сингапуре, Великобритании и Саудовской Аравии, и стать "гражданином мира". За это время я успела побывать в самых разных уголках планеты, в более 20 странах, и познакомиться с выдающимися людьми.

Сейчас, я доктор технических наук. Разрабатываю эластичные сенсоры для носимой электроники и "искусственной кожи". Для сохранения и охраны отдельных объектов животного мира, мы используем эти сенсоры для изучения поведения морских животных В сотрудничестве с Формула-1 McLaren, мы также изобрели датчики для гоночных автомобилей Формула-1. Это всё сейчас, но еще пару лет назад я только мечтала об этом.

В школе-гимназии города Аксу Павлодарская области я училась в классе с математическим уклоном, при этом уделяла особое внимание английскому языку. В целом, всегда считала, что человек может разобраться и в математике, и в истории, и писать будет правильно, если требуется. Только глубина погружения в предмет зависит от личного интереса. Так как меня интересовало многое на момент окончания школы, принимать окончательное решение я не спешила.

Получив золотую медаль, я поступила на гуманитарный факультет международных отношений. Одновременно, ознакомившись с приоритетными специальностями 2010 года, выбрала специальность Телекоммуникации и подала заявку на обучения в Наньянский технологический университет (НТУ, Сингапур) по программe "Болашак". Радостные известия о присуждении международной стипендии "Болашак" пришли через пол года после подачи заявки. Приоритет пал, конечно же, на бесплатное обучение в "топовом" университете. Это был последний год спонсирования степени бакалавриат програмой "Болашак", и я можно сказать запрыгнула в последний вагон.

Про Сингапур можно говорить много. Когда впервые там оказалась, то у меня сразу же создалось впечатление, что мы попали в фантастический город, перенесённый из будущего машиной времени — огромный мегаполис из стекла и бетона, утопающий в зелени и цветах.

Нас было 12 ребят из Казахстана. Так как на бакалавриат принимались только кандидаты с не менее 12 лет предыдущего "доуниверситетского" образования (а у нас заплечами было только 11 лет среднего образования), мы поступили на подготовительный курс — Фаундейшн. Этот курс, состоящий из трех предметов (математика, физика и английский), был к тому же подготовкой к вступительным экзаменам в НТУ.

К сожалению, никто из нас и из ребят, пытавшихся поступить за год до нас, не смогли успешно сдать эти экзамены. Несмотря на то что, все мои одногруппники были образцовыми учениками разных сильных школ Казахстана (КТЛ, РФШМ), никто не поступил. Как же так?!

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, превосходный Саясат Нурбек ( на тот момент президент программы "Болашак") решил приехать в Сингапур и встретился с заместителем декана приемной комиссии НТУ.

Декан дал пояснение что он, ознакомившись с Государственным Общеобязательным Стандартом среднего образования (ГОСО) Казахстана, заметил что он немного устарел. В особенности он отметил математику: в Казахстане преподают программу 70-ых годов, в то время как за последние 40 лет математика, хоть и медленно, но ушла вперёд. Так, например, в развитых школьных системах теорию вероятности уже изучают на продвинутом уровне, в то время как в Казахстане это осталось на элементарном уровне. Он отметил, что НТУ не может инвестировать в студентов, которые не имеют должных аппаратов для первого курса.

Мы, конечно же, были глубоко расстроены, но утешились тем что дело в "старомодном" ГОСО Казахстана, а не в наших способностях. Саясат Нурбек тогда подметил о необходимости модернизации системы образования и по сей день он трудится над этой задачей. В результате мы все успешно поступили на бакалавриат в не менее достойные университеты, такие как Торонто, UCL, Эдинбург, Бристоль, Ливерпуль. Я выбрала родственную специальность (Electrical and Communication Engineering) в Ливерпульском Университете (Великобритания).

Тут ожидала совсем иная, но не менее интересная студенческая жизнь. Также, как в Сингапуре, здесь я встретила многонациональное и поликультурное общество. Был заметен высокий статус образования в обществе и необычайная мотивация к получению знаний. Чтобы получить степень бакалавра необходимо было усвоить все предметы за 3 года (в Шотландии - 4).

Сложностей с оплатой жилья или обучения не было, благодаря стипендии "Болашак", что позволило мне полностью погрузится в процесс обучения. Ответственность, возлагаемая стипендией, надежда и вера родных , были моей главной мотивацией.

Три года промчались как один миг посреди книг, экзаменов, кофе и друзей. К каждому экзамену готовилась как к битве с титаном. Самое счастливое состояние — это первые часы после успешно написанного экзамена.

Окончила университет с дипломом вышей степени, и массой приятных воспоминаний.

После возвращения в Казахстан, я работала ассистентом преподавателя в Назарбаев Университете в течение двух лет. Моими коллегами были такие же выпускники программы Болашак, с которыми я по сей день дружу. Благодаря доброму совету одной из этих коллег, наткнулась на подходящий мне университет для получения степени магистратуры и докторантуры. Им стал Научно-Технологический Университет Имени Короля Абдаллы (КАУСТ, Саудовская Аравия) — университетский город на берегу Красного моря.

Меня привлекла уникальность KAUST, в сочетании с тремя решающими характеристиками. Во-первых, высокая исследовательская активность: в дополнение к современным образовательным программам, наука направлена на инновации и коммерцию, с доступом к современным и новейшим технологиям.

Во-вторых, множество мировых идейных лидеров, профессоров в области науки и технологии: я считаю, что они вдохновляют и стимулируют академический мир. В-третьих, интернациональность: в общей сложности тут живет более 100 национальностей, что составляет более 50 процентов стран со всего мира. К тому же, КАУСТ предложил все условия для комфортного проживания, достойную ежемесячную стипендию и медицинское страхование. Тут я успешно получила степень магистра и стала доктором технических наук. Следующая станция — постдокторантура!

Академический путь очень долгий и тернистый, но очень интересный. Здесь важно наслаждаться процессом! Быть готовым к посещению конференций, так за год я принимала участие в 7-8 международных конференциях. Мы всегда стремимся публиковать качественные научные статьи, оформлять патенты, и конечно, вдохновляться новыми идеями. "Моя любимая цитата принадлежит математику Теодору фон Карману, который сказал: "Ученые открывают мир, который существует; инженеры создают мир, которого никогда не было".

Я бесконечно благодарна моей любимой и дорогой маме, Айгуль Резоллаевне Кайдровой, и моим родным, за вдохновение, веру и поддержку на протяжение всех этапах моей жизни. Они привили мою любовь к учёбе с малых лет и веру в успех через упорный труд, самоотверженность и, прогрессивное мышление.

— Вы разработали датчики мониторинга подводных животных, чтобы понять поведение морских животных в их естественной среде обитания. Как повиялась эта идея?

— Человечество зависит от морских экосистем, которые все больше деградируют. Чтобы обратить вспять этот спад, необходимы новые, более эффективные способы определения статуса и состояния морских сред.

С недавних времен, электронные метки используется для отслеживания местоположения и окружающей среды морских животных, чтобы значительно расширить объем информации, которую можно получить в результате экологических исследований. Эти метки очень громоздкие, тяжелые и жесткие, что влияет на естественное поведение морских животных. В сотрудничестве с профессором Карлосом Дуарте в КАУСТ, ведущим морским ученым в мире, я предложилa использовать эластичные, легкие и минимально интрузивные датчики, способные надежно работать в суровых морских условиях. Эти сенсоры могут обеспечит более устойчивую и эффективную систему наблюдения за морскими животнами и океанами, что позволит осуществлять целенаправленные и стратегические действия по сохранению и восстановлению морской жизни.

— Есть ли в мировой практике аналоги данного аппарата?

На данный момент в продаже нет морских сенсорных меток, которые были бы гибкими, легкими и прочными при прикреплении к морским животным.

— Кто Вам помогал это разработать?

Технология была разработана в Университете науки и технологий имени короля Абдуллы (KAUST) в Саудовской Аравии под руководством профессора Карлоса Дуарте, профессора Юргана Коселя и профессора Халеда Саламмы.

В настоящее время, Центр исследования и реабилитации каспийского тюленя помогает развивать эту технологию в Казахстане.

— Каков был сам процесс разработки? Сколько это заняло времени?

— Процесс разработки датчиков начался в 2016 году и до сих пор оптимизируется и совершенствуется.

— Как работает сам датчик и какие значения он считывает?

— Сенсоры сделаны из графена толщиной в атом. Он мониторит температуру, давления, солёность воды, скорость движения животных и воды, магнитное поле и движения частей тела животных. В настоящее время мы разрабатываем функциональные датчики для мониторинга гормонов и стресса морских животных.

— Какие видимые результаты использования этого датчика Вы уже можете озвучить?

— Мы использовали эти метки для наблюдения за дельфинами и черепахами в самом большом аквариуме в Европе в Валенсии, Испания. Мы также применили их для мониторинга окружающей среды Красного моря и планируем применить их к Каспийскому морю.

— Кто финансирует вашу разработку? Есть ли государственные гранты на данные разработки?

— Эти исследования финансируются Университетом Науки и Технологий Имени Короля Абдуллы КАУСТ) в сотрудничестве с Центром исследования и реабилитации каспийского тюленя.

— Вы изучаете Каспийских тюленей, хотелось бы узнать что Вы думаете о проблеме Каспийского моря и ее обитателей?

— По данным экологов и морских ученых, популяция каспийского тюленя за последние несколько десятилетий сократилась на 90 процентов. Это тревожная ситуация, требующая внимания специалистов из различных областей.

— Какие советы можете дать тем, кто хочет начать исследовать и заниматься разработками в Казахстане?

— Я считаю, что есть много возможностей для исследований в различных областях науки. Советую молодому поколению энтузиастов следить за высокорейтинговыми научными статьями в ведущих научных журналах и передовыми мировыми разработками. Общение с международными учеными на разных уровнях их карьеры также является ключом к вдохновению и мотивации. Поэтому я советую посещать научные конференции и семинары всякий раз, когда есть возможность.

Язык международной науки — английский. Я Советую всем молодым учёным знать английский язык, чтобы иметь возможность понимать, общаться и оказывать реальное глобальное влияние.

— Чем отличается система исследования и создания разработок в Казахстане и в мировой практике? В Сингапуре? В Саудовской Аравии?

— Развитые страны выделяют значительные средства и гранты на научные разработки, стараются привлечь ведущих и перспективных специалистов.

— Какие у Вас дальнейшие планы?

— Я продолжу свою карьеру в академической сфере. Следующая станция — постдоктарантура. Я работаю над привлечением в научный совет Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя наиболее видных ученых в области морской экологии. Вместе мы будем работать над решением проблем массовой гибели каспийских тюленей.

Фото предоставлены Алтынай Кайдаровой