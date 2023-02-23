open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Выпускникам "Болашака" изменили правила обязательной отработки
baraev.kz Сегодня, 12:59
128
Сегодня, 12:59
128
Фото: baraev.kz

Выпускникам "Болашака" изменили правила обязательной отработки

В правила обязательной отработки выпускников "Болашака" внесли изменения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

Согласно нововведению, в случае невозможности отработки, стипендиат может запросить отсрочку, предоставив подтверждающие документы.

Общество вносит вопрос о предоставлении стипендиату отсрочки исполнения обязательств по отработке на рассмотрение Комиссии в следующих случаях:

  1. Лечение заболевания, препятствующего осуществлению трудовой деятельности;
  2. Сопровождение супруга или супруги, являющихся государственными или военнослужащими, и направленными на временную работу или прохождение службы за рубежом;
  3. Беременности, а также при наличии на воспитании ребёнка (детей) в возрасте до трёх лет;
  4. Сопровождение супруга или супруги, обучающихся за рубежом;
  5. Продолжение академического обучения по программе докторантуры;
  6. Прохождение производственной стажировки при завершении стипендиатом академического обучения за рубежом в текущем году в организациях, входящих в мировые рейтинги лучших организаций мира;
  7. Прохождении стажировки в международных организациях ООН, находящихся за пределами РК не более 12 месяцев;
  8. Прохождении постдокторантуры по полученной специальности сроком не более 12 месяцев.

Отсрочка исполнения обязательств по осуществлению отработки предоставляется однократно в случаях, указанных в подпунктах 4, 5, 6, 7 и 8.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#болашак #работа #стипендия
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:59
128
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх