Выпускник "Болашака" создал самоучитель Брайля для детей на всех языках мира

Выпускник "Болашака" Нурбек Енсебаев разработал уникальный аппарат для незрячих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Вместе с командой SEZUAL он создал уникальный аппарат – самоучитель Брайля для обучения незрячих детей грамоте и чтению на любом языке мира. Технология уже используется в спецшколе, областной библиотеке и Казахском обществе слепых в Атырау.

"Благодаря программе "Болашак" я смог воплотить в жизнь мои самые смелые идеи. Цель команды Sezual - создание полноценной комфортной среды для людей с ограниченными возможностями. Мы хотим, чтобы наши изобретения стали доступными для нуждающихся казахстанцев. В настоящее время делаем всё возможное для запуска массового отечественного производства", – поделился Нурбек.

В министерстве отметили, что научные решения инженера-энергетика Нурбека Енсебаева позволяют видеть незрячим, ходить и водить автотранспорт людям, использующим коляски, особенным детям самостоятельно осваивать грамоту и иностранные языки. Технологии уже вошли в топ инноваций Европейского Совета и получили три высшие номинации премии ООН WSA 2022.

Благодаря разработке команды разработчика чемпионка Казахстана по паратанцам Сабина Касымова успешно водит автомобиль. Сейчас ведутся переговоры по внедрению технологии во всех регионах Казахстана.

Ещё одно изобретение – Zuzu Locomotion позволяет восстановить позвоночник человека после различных заболеваний. Технология не требует хирургического вмешательства и консервативных методов лечения. Сейчас её внедряют в столичной клинике.

Команда разработчиков получает запросы на трансфер технологий из других стран. Разработками заинтересовались спецшколы для незрячих детей Техаса и Массачусетса в США. Также пришёл запрос из ЮАР на поставку cамоучителей Брайля и биолокаторов.