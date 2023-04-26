Выпуск именных транспортных карт приостановила компания CTS в Астане

В Астане компания City Transportation Systems приостановила выпуск и перевыпуск именных (льготных и школьных) транспортных карт, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с возникшей сложностью по логистике у поставщика транспортных карт, с 27 апреля будет временно приостановлен выпуск и перевыпуск именных (льготных и школьных) транспортных карт. В Центральной кассе, по адресу проспект Кошкарбаева, 50/1 будет осуществляться лишь прием документов на первичный выпуск и перевыпуск транспортных карт для льготных и школьных категорий граждан. После поставки транспортных карт, предназначенных для использования в электронной системе оплаты проезда, карты будут выпущены и доставлены по адресам заявителей бесплатно", сообщили в компании.