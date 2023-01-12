Выплаты вышедшим на пенсию с 2018 года увеличили в Казахстане

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C 1 января 2023 года пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых после 1 января 2018 года, выплаты из ЕНПФ увеличили на пять процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу пенсионного фонда.

Согласно методике, утверждённой постановлением правительства, в первый год получения выплат выходящими на пенсию сумма накоплений умножается на ставку выплат – 6,5% и делится на 12.

Для получателей определённых категорий: людей с инвалидностью 1 или 2 групп, установленных бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев, методикой предусмотрены поправочные коэффициенты, повышающие размер ежемесячной пенсионной выплаты.

Для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

При этом ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70 процентов от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2023 году прожиточный минимум составил 40 567 тенге). Соответственно, с начала года размер минимальной выплаты из ЕНПФ увеличился на 8,5 процента и составил 28 396,9 тенге.

В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет увеличиваться на ставку индексации пенсионных выплат – пять процентов.

В случае, если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (в 2023 году размер единовременной пенсионной выплаты составит 636 912 тенге = 12 * 53 076 тенге).

"Лицам, реализовавшим своё право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, пенсионные выплаты рассчитываются по методике, действовавшей на момент назначения пенсионных выплат: сумма годовой пенсионной выплаты рассчитывается и не превышает наибольшую из тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2023 году - 1 592 280 тенге =30*53 076 тенге) и величины, рассчитанной как произведение суммы пенсионных накоплений на коэффициент текущей стоимости пенсионных накоплений в соответствующем возрасте получателя", - говорится в сообщении.

В ЕНПФ напомнили, что пенсионные выплаты из фонда осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счёте.