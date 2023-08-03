Вынесен приговор экс-военнослужащему из Актау, изнасиловавшему малолетнюю дочь
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Мужчину приговорили к пожизненному сроку и химической кастрации.
Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам в Астане вынес приговор бывшему военнослужащему, сержанту военной морской пехоты из воинской части № 25 744 города Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главу фонда Nemolchi.kz Дину Тансари.
Мужчину обвиняли в изнасиловании 11-летней дочери
По словам Тансари, подсудимого признали виновным и приговорили по статьям 120 часть 4 УК РК, 121 часть 4 УК РК, 124 часть 3 УК РК к пожизненному сроку заключения и химической кастрации.
"Отец, уже будучи в разводе и женатым на другой женщине, забирал дочь и насиловал ее на съемной квартире, девочка боялась рассказать маме, но как только мама узнала, она подала заявление, пошла по всем инстанциям, понимая, что силы неравны! Он военнослужащий, у него три адвоката!" - сообщили в фонде.
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