  • 3 Августа, 14:54
  • BAIGENEWS

Вынесен приговор экс-военнослужащему из Актау, изнасиловавшему малолетнюю дочь

Сегодня, 14:40
81
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shutterstock Сегодня, 14:40
81
Сегодня, 14:40
81
Фото: shutterstock

Мужчину приговорили к пожизненному сроку и химической кастрации.

Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам в Астане вынес приговор бывшему военнослужащему, сержанту военной морской пехоты из воинской части № 25 744 города Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главу фонда Nemolchi.kz Дину Тансари.

Мужчину обвиняли в изнасиловании 11-летней дочери

По словам Тансари, подсудимого признали виновным и приговорили по статьям 120 часть 4 УК РК, 121 часть 4 УК РК, 124 часть 3 УК РК к пожизненному сроку заключения и химической кастрации.

"Отец, уже будучи в разводе и женатым на другой женщине, забирал дочь и насиловал ее на съемной квартире, девочка боялась рассказать маме, но как только мама узнала, она подала заявление, пошла по всем инстанциям, понимая, что силы неравны! Он военнослужащий, у него три адвоката!" - сообщили в фонде.

 

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