Вынесен приговор экс-военнослужащему из Актау, изнасиловавшему малолетнюю дочь

Мужчину приговорили к пожизненному сроку и химической кастрации.

Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам в Астане вынес приговор бывшему военнослужащему, сержанту военной морской пехоты из воинской части № 25 744 города Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главу фонда Nemolchi.kz Дину Тансари.

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По словам Тансари, подсудимого признали виновным и приговорили по статьям 120 часть 4 УК РК, 121 часть 4 УК РК, 124 часть 3 УК РК к пожизненному сроку заключения и химической кастрации.